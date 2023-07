“Toy Story 5” tutte le novità sul prossimo capitolo della saga targata Disney Pixar

In maniera del tutto inaspettata, Disney Pixar ha annunciato la realizzazione di Toy Story 5. Oggi quindi, parleremo nel dettaglio di tutte le ultime novità come possibile trama, conferme da parte del cast e data d’uscita del film. Inizialmente nessuno si aspettava che potesse esserci un sequel, fino all’annuncio a febbraio 2023 del CEO di Disney, Bob Iger che lo ha confermato.

Toy Story 5 è ancora in fase di produzione, per questo motivo non si conoscono ancora dettagli sulla trama. Si tratta di uno dei franchise d’animazione più popolari ed amati in tutto il mondo. Dalle prime informazioni pare che Woody e Buzz si ritroveranno, nonostante il saluto finale nell’ultimo capitolo ovvero il quarto.

Di seguito la trama di Toy Story 4:

“Woody è sempre stato convinto che il suo compito nel mondo fosse quello di prendersi cura del bambino a cui apparteneva, Andy o Bonnie che fosse. In “Toy Story 4” entra in scena Forky, risultato di un progetto scolastico di Bonnie per il quale un oggetto è stato trasformato in un giocattolo. Per aumentare la sua autostima Woody decide di fare capire a Forky gli aspetti positivi della sua nuova vita. Intanto Bonnie, in viaggio con la sua famiglia, porta con sé tutti i giocattoli e Woody ritrova Bo Peep, amica scomparsa da tempo, abbastanza usurata dalla vita “on the road”. Woody e Bo scopriranno le loro differenze, ma presto capiranno che questo è l’ultimo dei loro problemi.“

Per quanto riguarda la data d’uscita, non sappiamo ancora con certezza quando ci sarà. Ciò che sappiamo è che nel prossimo anno ci accompagneranno nelle sale Elio e Inside Out. Si presume quindi che il quinto capitolo uscirà nel 2026. Ritroveremo ovviamente i due protagonisti storici Woody e Buzz Lightyear con le rispettive voci originali di Tom Hanks e Tim Allen. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità.