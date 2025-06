Tori Spelling e la proposta imprenditoriale del figlio: vendere foto di piedi online

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Tori Spelling, nota per il suo ruolo iconico di Donna Martin nella celebre serie televisiva “Beverly Hills 90210“, ha recentemente condiviso un aneddoto curioso riguardante una proposta di business avanzata dal figlio Finn, di 12 anni. La star, che ha conquistato il pubblico negli anni ’90, ha rivelato in diretta la singolare idea del giovane, che mira a guadagnare qualche soldo extra attraverso la vendita di foto online.

L’idea imprenditoriale di Finn

Durante un episodio del suo programma, Tori Spelling ha raccontato come Finn le abbia suggerito di iscriversi a FeetFinder, un sito web dedicato alla vendita di foto di piedi. “Mio figlio sta cercando di convincermi, o meglio, lo ha menzionato molte volte. Pensa davvero che dovrei iscrivermi a FeetFinder“, ha dichiarato l’attrice. Finn ha spiegato a sua madre che il sito funziona in modo simile a OnlyFans, ma specificamente per le immagini dei piedi.

Spelling ha aggiunto che il figlio le ha parlato di questa opportunità imprenditoriale già tre anni fa, quando aveva solo nove anni. “Non sapevo cosa fosse. Le persone pubblicano foto dei loro piedi e guadagnano. Ci sono diverse nicchie. Alcuni hanno feticismi particolari e cercano foto di piedi sporchi o di dita strane”, ha spiegato Tori, rivelando la curiosità e l’intraprendenza del giovane.

La visione imprenditoriale di un ragazzo di 12 anni

Finn non si limita a proporre l’idea, ma cerca di motivare la madre sottolineando la sua notorietà. “Mi dice: ‘Mamma, sei Tori Spelling. Tu sei la vera Donna Martin. Immagina quanti soldi potresti fare'”, ha raccontato l’attrice, evidenziando come il figlio comprenda il potenziale di guadagno legato alla sua fama. Tori ha anche affermato che, se decidesse di intraprendere questa strada, lo farebbe per il bene della sua famiglia.

Questa proposta ha messo in luce non solo la creatività di Finn, ma anche la sua capacità di pensare in modo imprenditoriale a una giovane età. In un’epoca in cui il business online sta prendendo piede, l’idea del ragazzo rappresenta un esempio di come i giovani possano esplorare opportunità innovative.

Il percorso di Tori Spelling nel mondo dello spettacolo

Tori Spelling ha raggiunto la fama negli anni ’90 grazie al suo ruolo in “Beverly Hills 90210“, dove ha recitato accanto a nomi noti come Shannen Doherty, Luke Perry, Jason Priestley, Jennie Garth, Gabrielle Carteris e Brian Austin Green. Il suo personaggio, Donna Martin, è diventato un simbolo per molti adolescenti dell’epoca, contribuendo a rendere la serie un cult.

Nel 2006, Tori Spelling ha sposato Dean McDermott, dal quale ha avuto cinque figli: Liam, Stella, Hattie, Finn e Beau. Tuttavia, la coppia ha annunciato la separazione nel 2023, portando a un cambiamento significativo nella vita dell’attrice. Nonostante le sfide personali, Tori continua a essere una figura di riferimento nel panorama dello spettacolo, affrontando la vita con determinazione e spirito imprenditoriale, proprio come il suo giovane figlio.

