Tony Revolori in trattative per la serie “Willow” su Disney+

Secondo quanto affermato da Deadline, Tony Rivolori è in trattative per un ruolo da protagonista in “Willow”, serie di Disney+.

Tony Revolori, noto per aver fatto parte del franchise di “Spider-Man”, è in trattative per un ruolo da protagonista al fianco di Ellie Bamber, Cailee Spaeny ed Erin Kellyman in Willow, per il seguito della serie TV di Disney+ e Lucasfilm del film fantasy del 1988, “Willow”.

“Willow” è un film fantasy datato 1988, diretto da Ron Howard su un soggetto di George Lucas.

Protagonista della vicenda è, prevedibilmente, Willow interpretato da Warwick Davis, un contadino ed aspirante stregone appartenente alla razza dei Nelwyn, ovvero dei nani, che casualmente ritrova una bambina nel suo villaggio. Non una bambina qualunque, bensì colei che secondo una profezia porterà alla rovina la malvagia strega nonché regina Bavmorda. Inizia così un’avventura tra mille peripezie, tradimenti, sorprese e fraintendimenti, nel più classico stile fantasy-adventure con giusto un apprezzabile tocco dark nello stile e in alcuni momenti decisivi.

La serie segna la prima avventura di Lucasfilm nella narrazione di non-Star Wars dal 2015. Introdurrà tutti i nuovi personaggi nel regno incantato delle regine delle fate e dei mostri Eborsisk a due teste, e riaccoglie il suo eroe Willow Ufgood (Davis).

Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla trama della serie.

Secondo delle fonti la trama ruoterà attorno ad un gruppo in missione per salvare un principe rapito.

Willow: la serie

La serie sarà prodotta da Julia Cooperman in collaborazione con i produttori esecutivi Kasdan, Mericle, Howard e Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan della Lucasfilm e con Roopesh Parekh e Hannah Friedman che saranno i produttori co-esecutivi.

“Willow” sarà girato in Galles, dove è stato girato gran parte del film originale.

Revolori,attualmente, è in trattative per entrare a far parte del cast di “Willow”.

L’attore è noto per aver interpretato Flash in “Spider-Man: Homecoming“, “Far from Home” e nel prossimo terzo film dell’attuale incarnazione del franchise Marvel.

Ha anche avuto un memorabile ruolo da co-protagonista in “The Grand Budapest Hotel” di Wes Anderson e lo vedremo presto nel prossimo film di Anderson, “The French Dispatch”.

Tony Revolori è rappresentato da WME e Circle of Confusion.

Erika Zagari

27/01/2021