Tony Effe e Giulia De Lellis: polemiche per una foto che ha infiammato il web

Tony Effe e Giulia De Lellis, una delle coppie più seguite e discusse del panorama social, sono tornati al centro dell’attenzione per una foto pubblicata dal rapper. La coppia, che ha ufficializzato la propria relazione solo un anno fa, si prepara a diventare genitori con l’arrivo della piccola Priscilla. Tuttavia, la recente condivisione di un’immagine ha scatenato una serie di critiche da parte degli utenti del web, preoccupati per la salute della futura bambina.

La dolce attesa di Tony e Giulia

Tony Effe e Giulia De Lellis stanno vivendo un momento speciale nella loro vita, in attesa della nascita della loro prima figlia. La coppia ha recentemente festeggiato il primo baby shower, un evento che ha segnato un’importante tappa nella loro relazione. Nonostante le voci di crisi che si erano diffuse nei mesi precedenti, i due sono apparsi uniti e felici, pronti ad accogliere la loro bambina. La scelta del nome Priscilla ha già suscitato l’interesse dei fan, che seguono con entusiasmo ogni passo della loro storia.

La foto controversa su Instagram

Nelle ultime ore, Tony Effe ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che ha sollevato un vespaio di polemiche. Dopo un concerto a Milano, il rapper ha voluto ringraziare i suoi fan pubblicando alcune immagini dell’evento. Tra queste, una foto che lo ritrae nel camerino con Giulia De Lellis, mentre lei fuma una sigaretta. Questo gesto ha immediatamente attirato l’attenzione e le critiche degli utenti, preoccupati per gli effetti del fumo sulla salute della bambina in arrivo.

Le reazioni del web

La reazione del web è stata tempestiva e intensa. Molti utenti hanno espresso il proprio disappunto nei confronti della coppia, accusandoli di non prestare attenzione alla salute della futura figlia. Commenti come “Che grandissimo strafottente a fumare con la compagna incinta letteralmente accanto a lui” hanno iniziato a circolare, evidenziando il malcontento generale. La scelta di pubblicare una foto in una situazione così controversa ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei due nei confronti della loro famiglia e dei loro follower.

Un amore sotto i riflettori

Tony e Giulia sono spesso al centro di polemiche, non solo per la loro vita privata ma anche per i regali e le scelte che fanno pubblicamente. Un esempio è il regalo che Giulia ha scelto per Tony, un anello di diamanti a forma di “P”, in onore del nome della loro bambina. Nonostante le critiche e le polemiche, la coppia continua a vivere la propria storia d’amore, mostrando un’immagine di unità e affetto. Con la nascita della loro bambina prevista per novembre, i due sembrano determinati a superare le avversità e a concentrarsi sulla loro famiglia.

