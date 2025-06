Luca Carboni racconta la sua battaglia contro la malattia e il ritorno alla musica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Luca Carboni, noto cantautore italiano, ha recentemente condiviso un’esperienza personale profonda e toccante in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Dopo un periodo difficile che lo ha costretto a stare lontano dai palchi e dal suo affezionato pubblico, Carboni ha parlato della sua lotta contro una malattia che lo ha portato a riflettere sulla vita e sulla morte. La sua nuova collaborazione con Cesare Cremonini segna un ritorno significativo, non solo dal punto di vista musicale, ma anche emotivo.

L’esperienza della malattia

Durante l’intervista, Luca Carboni ha descritto il momento in cui ha dovuto affrontare la realtà della sua malattia. Ricoverato d’urgenza e sottoposto a una chemioterapia intensiva, ha confessato di aver provato per la prima volta la paura della morte. “Ho sentito l’esigenza di camminare, senza affanni”, ha raccontato, spiegando come le lunghe passeggiate in Appennino, con lo sguardo rivolto verso il Santuario di San Luca, siano diventate un momento di preghiera e riflessione. Queste camminate hanno rappresentato per lui un modo per affrontare la sua fragilità e trovare un senso di pace interiore.

Carboni ha rivelato che la diagnosi lo ha colto di sorpresa, poiché spesso si pensa che certe cose non possano riguardare noi. “Stavo registrando un album nuovo”, ha detto, sottolineando come la sua vita fosse in pieno svolgimento prima che tutto cambiasse. La malattia ha messo in pausa i suoi progetti, costringendolo a confrontarsi con una realtà inaspettata e difficile.

La ricerca della felicità

Nel corso della sua carriera, Luca Carboni ha sempre cercato la felicità piuttosto che il successo. Ha ricordato la sua infanzia in una famiglia numerosa, composta da cinque figli, dove i momenti di gioco in cortile erano più importanti delle partite di calcio allo stadio. Questa visione della vita ha influenzato il suo approccio alla musica e alla sua carriera, che ha sempre visto come un mezzo per esprimere emozioni e raccontare storie, piuttosto che come un obiettivo da raggiungere a tutti i costi.

Carboni ha riflettuto su come la sua esperienza personale e la sua crescita lo abbiano portato a scrivere canzoni che parlano di sentimenti autentici. La sua musica è un riflesso della sua vita, delle sue gioie e delle sue sfide, e questo lo ha avvicinato ulteriormente al suo pubblico, che ha sempre apprezzato la sua sincerità.

La spiritualità e il ruolo della religione

Un altro aspetto significativo emerso dall’intervista è il ruolo della religione nella vita di Luca Carboni. Cresciuto in una famiglia profondamente religiosa, ha condiviso come la figura di Gesù sia sempre stata presente nella sua vita. “Temevo venisse a parlarmi”, ha confessato, rivelando la sua gelosia nei confronti degli allievi della madre, catechista. La spiritualità ha rappresentato un elemento di conforto e di guida per lui, soprattutto nei momenti difficili.

Carboni ha anche parlato di un episodio particolare della sua giovinezza, quando sua nonna gli raccontò di aver visto il diavolo. Questo racconto, insieme alla scoperta del Vangelo e a un ritiro spirituale a Dobbiaco a soli dodici anni, ha contribuito a formare la sua visione del mondo e della fede. “La chiesa l’ho sempre cercata e avuta dentro”, ha concluso, evidenziando come la spiritualità sia stata una costante nel suo percorso di vita e artistico.

Luca Carboni, con la sua musica e la sua storia personale, continua a ispirare e a toccare il cuore di molti, dimostrando che anche nei momenti più bui è possibile trovare la luce e la forza per andare avanti.

