Tony Effe commenta la sua esperienza a Sanremo 2025: “Non c’era modo di vincere”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Tony Effe continua a essere uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale italiana, soprattutto dopo lo scioglimento della Dark Polo Gang e il successo del brano “Taxi Sulla Luna” in collaborazione con Emma Marrone. Con una carriera in ascesa, il trapper romano ha saputo conquistare le classifiche e l’attenzione dei media, grazie a una serie di successi che includono collaborazioni con artisti come Gaia, dissing con Fedez e una vita privata sotto i riflettori, che lo vede coinvolto con personaggi noti come Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. Tuttavia, la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2025 non ha brillato come ci si aspettava, e Tony ha Espresso le sue opinioni in un’intervista a Carlo Antonelli per La Repubblica.

La partecipazione a Sanremo 2025: un’esperienza deludente

Durante la settimana del Festival, Tony Effe ha compreso che, per “varie questioni”, non avrebbe avuto possibilità di vincere. In particolare, ha sottolineato che la sua identità e la sua immagine hanno influito sulla sua performance, piuttosto che il suo talento musicale. “Mi sono messo in gioco”, ha dichiarato, ma ha anche aggiunto che, una volta realizzato che non c’era modo di vincere, la sua motivazione è diminuita. Il trapper ha chiarito che la sua partecipazione non era motivata dalla ricerca della vittoria, ma piuttosto dal desiderio di divertirsi e di esprimere se stesso.

In un passaggio significativo, Tony ha rivelato di sentirsi più a suo agio con Mediaset rispetto alla Rai, affermando: “Io sto con Mediaset, non con la Rai. Mi sento a casa lì.” Questa dichiarazione ha suscitato interesse, poiché il trapper ha descritto Silvio Berlusconi come un “bello stereotipo di italiano”, evidenziando la sua ambivalenza nei confronti della figura politica.

L’evoluzione artistica di Tony Effe: da cantante a attore

Oltre alla musica, Tony Effe sta ampliando il suo orizzonte artistico e si prepara a debuttare come attore. Il 34enne parteciperà al nuovo cinepanettone “Delitto sulle nevi” di Neri Parenti, recitando accanto a Christian De Sica. Questa nuova avventura rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, che si è evoluta da semplice cantante a una figura poliedrica nel panorama dello spettacolo. “Sì, è tutto vero, lo farò. Non ho mai lavorato tanto in vita mia”, ha dichiarato, mostrando entusiasmo per questa nuova opportunità.

Tuttavia, Tony ha anche chiarito che le sue scelte artistiche, come la pubblicazione di un libro e la partecipazione a film, sono spesso influenzate dalla domanda del mercato e dai desideri dei fan, piuttosto che da una pura ricerca artistica. “Io sono un prodotto anche vendibile, capito? Quindi faccio un po’ il cavolo che mi pare”, ha affermato, evidenziando la sua consapevolezza del ruolo che gioca nel mondo dello spettacolo.

Un passato sul set: le prime esperienze di Tony Effe

Non è la prima volta che Tony Effe si avvicina al mondo della recitazione. Da bambino, ha recitato in diverse produzioni, tra cui la serie “Tutti per uno” di Rai Uno, e ha partecipato a film come “Paparazzi” di Boldi e De Sica e “Viaggi di nozze” di Verdone. Queste esperienze formative hanno contribuito a costruire le sue competenze artistiche, e ora il trapper si prepara a mettere alla prova le sue abilità in un contesto completamente nuovo. La curiosità su come si comporterà come attore è alta, e i fan attendono con interesse il suo debutto sul grande schermo.

Tony Effe continua a essere una figura di spicco nel panorama musicale e culturale italiano, e la sua capacità di reinventarsi e di affrontare nuove sfide artistiche lo rende un personaggio da seguire con attenzione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!