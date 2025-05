Tony Effe celebra la futura nascita della figlia Priscilla con un anello di diamanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Tony Effe, noto rapper italiano, si prepara a diventare papà e per l’occasione ha deciso di fare un gesto straordinario per la sua compagna Giulia De Lellis e la loro futura figlia Priscilla. Un anello di diamanti, simbolo di lusso e affetto, è stato creato per celebrare questo momento speciale. Questo gesto non solo sottolinea l’amore del rapper per la sua famiglia, ma anche il suo stile di vita caratterizzato da eccessi e opulenza.

La storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis

La relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis ha catturato l’attenzione del pubblico sin dai suoi inizi. I due si sono conosciuti durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove sono stati immortalati in diverse paparazzate. Dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore, la coppia ha deciso di convivere a Milano. Giulia ha sostenuto Tony durante la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, rimanendo dietro le quinte per permettergli di brillare, mentre lui ha mostrato entusiasmo per i successi della sua compagna nel mondo della moda e dei social media.

L’annuncio della gravidanza è arrivato in un momento di grande attesa, ma è stato anticipato da alcune foto pubblicate dalla rivista Chi, che hanno svelato la notizia prima del previsto. La coppia è in attesa della loro prima figlia, Priscilla, e Tony ha dimostrato di prendere sul serio il suo nuovo ruolo di padre. Recentemente, ha anche pubblicato la sua autobiografia, un’opera in cui racconta la sua vita in modo sincero e diretto, edita da Mondadori.

Un gesto di lusso: l’anello di diamanti

Tony Effe è noto per il suo amore per il lusso e gli eccessi, un aspetto che ha suscitato polemiche, come quella legata alla collana Tiffany indossata durante il Festival di Sanremo, che gli è stata fatta togliere prima della sua esibizione. La sua filosofia di vita si riflette nei testi delle sue canzoni, dove la ricchezza e la bellezza sono temi ricorrenti.

Per celebrare l’arrivo della figlia Priscilla, il rapper ha commissionato un anello di diamanti di alta gioielleria, caratterizzato da una forma a grande P e un maxi fiocco rosa. Questo gioiello, tempestato di diamanti di vari colori e tagli, rappresenta non solo un gesto d’amore, ma anche un simbolo del suo stile di vita. Giulia De Lellis ha condiviso il video dell’anello sui social, esprimendo la sua gioia e orgoglio per il gesto del compagno, evidenziando così il legame speciale che li unisce in questo momento di attesa e felicità.

Tony Effe, con questo gesto, non solo celebra la futura nascita della sua bambina, ma riafferma anche il suo impegno verso la famiglia, dimostrando che, oltre al lusso, ci sono valori profondi che guidano le sue azioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!