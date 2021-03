Tom Hiddleston con Claire Danes in “The Essex Serpent”

Tom Hiddleston si unisce al cast “The Essex Serpent” affiancando l’attrice Claire Danes. La nuova serie sarà trasmessa su Apple TV+.

“The Essex Serpent”: la trama

“The Essex Serpent” si ispira all’omonimo romanzo di Sarah Perry e ha come protagonista Cora (Claire Danes), una giovane vedova, che dalla Londra vittoriana si trasferisce in un piccolo villaggio nell’ Essex, Adwinter, perché incuriosita da una leggenda locale. Infatti, una creatura mitica, il serpente di Essex, è tornata ad aggirarsi di nuovo nel villaggio. L’altro protagonista sarà Will Ransome, interpretato appunto da Tom Hiddleston, che incarnerà un leader a cui la comunità ripone molta fiducia. Una curiosità riguarda il ruolo di Cora che di principio doveva essere ricoperto dall’attrice inglese Keira Knightley, ma causa pandemia ha deciso di abbandonare il ruolo.

La serie è stata scritta e riadattata da Anna Symon e sarà diretta da Clio Bernard. Entrambe saranno alla produzione esecutiva assieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Patrik Walters, Iain Canning e Emile Sherman, mentre Andrea Cornwell sarà il produttore del progetto.

Tom Hiddleston tra cinema e tv

L’ultima volta di Tom Hiddleston sul grande schermo è stata nel film della Marvel “Thor”, e restando sulla scia Marvel presto infatti lo vedremo anche nella serie “Loki” su Disney+. Tante sono state le sue apparizioni durante i suoi 20 anni di carriera, tra queste troviamo “Kong: Skull Island”, “Crimson Peak”, Hig-Rise” e “I Saw the Light” in cui interpretava un’icona della musica country Hank Williams. Il successo più grande però è stato con “The Night Manager” che nel 2016 lo ha portato alla nomination agli Emmy, poi nel 2017 al trionfo del Golden Globe.

Importanti produzioni della See-Saw-Films

Non abbiamo ancora una data di uscita della serie, ma la casa di produzione See-Saw-Films pensa di riuscire ad iniziare le riprese quest’anno. Intanto, la coppia Claire Danes e Tom Hiddleston rappresenta un formidabile duo per il piccolo schermo e “The Essex Serpent” allo stesso modo, rappresenta una tra ea serie più importanti per Apple TV. Le altre importanti produzioni che aspettano di arrivare sul canale streaming sono: “Master of the Air in cui tra i produttori esecutivi troviamo Steven Spielberg e Tom Hanks, l’action thriller “Echo 3” firmato Mark Boal, “Slow Horses” in cui figura Gary Oldman ed infine il thriller “Suspicion”, basata sulla serie israeliana “False Flag” in cui troviamo l’attrice Uma Thurman.

Francesca Reale

17/03/2021