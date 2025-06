Tom Hanks parla del libro della figlia Elizabeth e del suo legame familiare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Tom Hanks, celebre attore di Hollywood, ha recentemente rilasciato un’intervista a Access Hollywood, durante la quale ha toccato diversi temi, tra cui il suo nuovo film “La Trama Fenicia” e il libro autobiografico della figlia Elizabeth Anne Hanks. Quest’ultimo, intitolato “The 10: A Memoir of Family and the Open Road“, è stato pubblicato ad aprile 2025 e racconta un viaggio personale che ha segnato profondamente la vita della giovane autrice.

La trama del libro di Elizabeth Hanks

Il libro di Elizabeth Hanks offre uno sguardo intimo sulla sua vita e sul passato della madre, Samantha Lewes, che è stata la prima moglie di Tom Hanks. Samantha, il cui vero nome era Susan Dillingham, è scomparsa nel 2002. La narrazione si concentra su un viaggio intrapreso nel 2019, durante il quale Elizabeth ha cercato di ricostruire la storia della madre e il contesto familiare in cui è cresciuta. La sua infanzia è stata segnata da eventi complessi, tra cui il divorzio dei genitori avvenuto nel 1985, che ha portato a una separazione che ha influenzato profondamente la sua vita e quella di suo fratello Colin, anch’esso attore e regista.

Elizabeth racconta nel libro che, dopo la separazione, la madre ottenne l’affidamento esclusivo dei figli e si trasferì a Sacramento senza avvisare Tom Hanks. Questo ha portato a una serie di difficoltà, come evidenziato da un episodio in cui il padre scoprì che i figli non andavano più a scuola da due settimane. La narrazione di Elizabeth è ricca di dettagli e ricordi, che rivelano le sfide che ha dovuto affrontare durante gli anni della sua crescita, tra cui la confusione e le privazioni.

Il rapporto tra Tom Hanks e la figlia

Nell’intervista, Tom Hanks ha espresso il suo orgoglio per il lavoro di Elizabeth e per il coraggio dimostrato nel raccontare la sua storia. Ha riconosciuto che, nonostante la sua assenza durante gli anni cruciali della vita della figlia, Elizabeth ha saputo perdonarlo e ha trovato la forza di esplorare il proprio passato. Hanks ha descritto Elizabeth come una persona dotata di una grande curiosità e di una sincera volontà di affrontare le proprie esperienze familiari, sottolineando che tutti noi proveniamo da contesti complessi, caratterizzati da luci e ombre.

Tom Hanks ha condiviso anche la sua personale esperienza di crescita, essendo lui stesso figlio di genitori divorziati. Ha vissuto con il padre e ha cambiato frequentemente residenza, sentendosi spesso inadeguato e impopolare durante l’adolescenza. Queste esperienze hanno contribuito a formare l’uomo e l’attore di successo che è oggi, e hanno influenzato anche il suo approccio alla paternità.

Riflessioni sulla famiglia e il passato

Il libro di Elizabeth Hanks non è solo una cronaca di eventi, ma anche una riflessione profonda sui legami familiari e sulle esperienze che ci plasmano. Attraverso il racconto del suo viaggio, Elizabeth esplora il significato di famiglia, perdono e resilienza. La sua storia è un invito a considerare le complessità delle relazioni familiari e l’importanza di affrontare il passato per poter costruire un futuro migliore.

Tom Hanks, parlando del libro e della sua relazione con la figlia, dimostra una sensibilità e una consapevolezza che arricchiscono ulteriormente il suo personaggio pubblico. La sua apertura nel condividere le proprie esperienze personali e il supporto nei confronti di Elizabeth evidenziano l’importanza della comunicazione e della comprensione all’interno della famiglia, temi che risuonano fortemente nel contesto attuale.

L’intervista completa a Tom Hanks offre ulteriori spunti di riflessione e approfondimenti sulla sua vita e sulla sua carriera, rivelando un lato più umano e vulnerabile di una delle figure più iconiche del cinema contemporaneo.

