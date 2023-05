Tom Felton impone un divieto assurdo alla madre

Tom Felton, noto per aver interpretato Draco Malfoy nella celebre serie cinematografica di Harry Potter, ha recentemente rivelato di aver chiesto a sua madre di astenersi da una precisa attività sul web. In un’intervista rilasciata a Square Mile, l’attore ha raccontato che ha imposto alla madre il divieto categorico di cercarlo su Google.

Tom Felton ha spiegato che l’avvento dei social media e la rapida evoluzione del mondo digitale lo hanno spiazzato. All’epoca delle riprese di Harry Potter, nonostante il grande successo della saga, l’accesso al mondo digitale era limitato e le piattaforme di condivisione di contenuti erano molto meno diffuse di oggi. Ora, invece, è facile ritrovarsi protagonisti di video, TikTok, hashtag, reel o trend senza nemmeno rendersene conto.

Per evitare di farsi influenzare eccessivamente dalla presenza online e dall’esposizione mediatica, Tom ha deciso di correre ai ripari imponendo a sua madre di non cercarlo su Tom Felton. L’attore ha affermato:

«Questa cosa può davvero influenzarti. Cerco di fare il meglio che posso, davvero. Non abbiamo molti esempi, tenendo presente che quando lo abbiamo fatto, 20 anni fa, ovviamente non c’erano i social media. Non c’era proprio niente. Trovandomi improvvisamente in questo mondo attuale, nel quale puoi digitare Dio sa cosa… ho vietato a mia madre di cercarmi su Google».