Tom Cruise e la ricerca della perfezione: più di 200 casting per la selezione di un’attrice

Tom Cruise ha dimostrato ancora una volta di non voler lasciare nulla al caso. Fin dall’uscita del terzo capitolo di Mission: Impossible III uscito nelle sale nel 2006, è riuscito a stupire tutti i suoi fan. Si dice infatti che abbia effettuato fino a 200 casting prima di selezionare il profilo migliore.

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere Tom Cruise, la passione e la dedizione impiegati per il suo lavoro lo hanno sempre contraddistinto. Partendo dagli ultimi avvenimenti come la volontà di posticipare l’uscita del sequel di Top Gun per salvaguardare il cinema e le sale cinematografiche. Questa dedizione lo ha sempre portato a curare tutti i dettagli dell’opera che verrà pubblicata. Ad esempio impiegando moltissime ore di tempo per la scelta del profilo migliore per un singolo personaggio dell’opera.

Dopo una lunga ed estenuante ricerca del profilo più adatto, Maggie Q è stata scelta per interpretare il personaggio di Zhen Lei in Mission: Impossible III. La scelta però, non fu assolutamente una passeggiata per il regista della pellicola J.J. Abrams e per Tom Cruise. L’attrice stessa ha rilasciato un’intervista a Yahoo Entertainment sulla questione:

“La mia personale audizione è stata con il regista J.J. Abrams, ma da quanto so Tom ha seguito il processo del casting per tantissime altre attrici che volevano la parte. Quando toccò a me lui non c’era, perché all’epoca si trovava in tournée per promuovere La guerra dei mondi, ma JJ mi offrì il ruolo immediatamente dopo l’audizione. Stavano cercando la persona giusta da molto tempo, lui e Tom avevano fatto il provino a circa 200 attrici e così appena finii di leggere il copione mi dissero: ‘Okay, tu sei la persona che stavano cercando'”.

Come riportato dall’attrice hawaiana, il regista e l’attore avevano fatto il provino a circa 200 attrici, non riuscendo a trovare il profilo adatto. A convincere il regista dunque, fu proprio la lettura del copione da parte dell’attrice.