5 titoli Netflix che non puoi assolutamente perdere per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, che quest’anno si celebrerà il 14 maggio, vi segnaliamo 5 titoli Netflix che non potete assolutamente perdere. Questo potrebbe essere il modo migliore per trascorrere qualche ora di tempo con la persona più speciale della vostra vita, la mamma! Vedendo insieme film o serie tv che raccontano il legame speciale tra mamma e figlio/a.

The Mother. Jennifer Lopez as “The Mother” in The Mother. Cr. Doane Gregory/Netflix (c)2023

Il primo film che potreste vedere su Netflix, il giorno della Festa della Mamma, è The Mother (2023), con Jennifer Lopez nei panni della protagonista. In questo thriller d’azione si nota soprattutto l’amore incondizionato di una madre (Jennifer Lopez) che, pur di proteggere la propria figlia, deciderà di darla in adozione. Quando alcuni anni dopo sua figlia sarà in pericolo, metterà in gioco la sua vita pur di proteggerla.

Il secondo titolo da vedere insieme alla propria mamma in questo giorno speciale è La regina Carlotta: una storia di Bridgerton (2023). Questa serie tv prende spunto dalla ben più famosa Bridgerton. Si tratta infatti di un prequel che vede protagonista la giovane Regina Carlotta e il Re Giorgio d’Inghilterra. La loro unione darà inizio a un’epica storia d’amore che trasformerà l’alta società inglese, tra segreti di palazzo e verità difficili da accettare.

Il terzo titolo che non dovete assolutamente perdere è la serie tv The Diplomat (2023). In questo caso la serie è perlopiù incentrata sulla figura di una donna che deve dividersi tra il lavoro e la famiglia. Il suo lavoro la costringe infatti a prendere delle decisioni difficili, come ad esempio il fatto di dover partire per Londra nel ruolo di ambasciatrice, per ordine del presidente degli Stati Uniti. In casa invece, si pone l’accento sul momento molto difficile della sua relazione con il marito. Il marito svolge infatti la professione di diplomatico ma, per alcune ragioni apparentemente oscure, si ritrova con una carriera che stenta ormai a decollare. La loro condizione lavorativa andrà a gravare ulteriormente sulla loro storia d’amore.

Il quarto titolo consigliato è Heartstopper (2022). Questa serie tv, tra le più apprezzate dello scorso anno, ci racconta di una tenera amicizia tra due adolescenti. Charlie e Nick scoprono infatti che la loro amicizia potrebbe essere qualcosa di più, mentre vivono la loro adolescenza tra i banchi di scuola e la nascita di un amore puro. Si tratta di una serie tv britannica tra le più apprezzate dalla critica e dal pubblico, come rappresentante della comunità LGBT.

L’ultimo dei cinque titoli che vi consigliamo di vedere insieme alla vostra mamma è Ginny&Georgia (2021). Si tratta di una serie tv articolata in due stagioni e parla direttamente del rapporto tra mamma e figlia. Una giovane madre decide di trasferirsi in una nuova città insieme a sua figlia. Ginny è una quindicenne impacciata e Georgia è un’energica trentenne. Le due si trasferiranno nel New England e, nonostante il nuovo inizio, dovranno fare i conti con il passato di Georgia che travolgerà la vita delle due protagoniste.

Non vi resta quindi che scegliere tra i diversi titoli che vi abbiamo elencato, con l’augurio che possiate vivere degli splendidi momenti con la persona più importante della vostra vita, la mamma!.