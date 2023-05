5 titoli Netflix che forse sarebbe meglio NON guardare nel giorno della Festa della Mamma

Quest’anno il giorno della Festa della Mamma si celebrerà il 14 maggio. Nonostante ogni rapporto tra madre e figlio/a è assolutamente diverso, oggi vorremmo elencarvi 5 titoli Netflix che forse sarebbe meglio evitare di vedere insieme alla vostra mamma.

Il primo titolo Netflix da cui dovrete stare alla larga in questo giorno speciale è Ossessione (2023). Ossessione è una mini serie Netflix che parla di una relazione proibita tra uno stimato chirurgo londinese e la fidanzata di suo figlio. L’infatuazione erotica tra i due rischierà di compromettere per sempre il rapporto padre/figlio ed inoltre porterà a cambiare per sempre le loro vite. Si tratta quindi di una serie thriller erotica che forse sarebbe meglio guardare in altre circostanze.

Il secondo titolo sconsigliato per la Festa della Mamma è la serie tv Sex/Life (2021). Questa serie, che potremmo definire drammatico-erotica, ha conquistato soprattuto il genere femminile fin dalla sua prima stagione. Il motivo del successo risiede soprattutto nella possibilità di identificarsi con la protagonista che vive un conflitto interiore. Una moglie e madre di periferia dovrà infatti scegliere tra il presente con una tranquillità e stabilità emotiva e un passato fatto di passione sfrenata, sregolatezza e divertimento. Potremmo quindi definire la protagonista come una giovane madre nel bel mezzo di una crisi esistenziale, legata a dei ricordi troppo profondi ed intensi per essere dimenticati facilmente.

Il terzo titolo di cui parleremo oggi è tra i successi più importanti di Netflix, stiamo parlando ovviamente di Elite (2018). Elite è tra le serie più apprezzate e discusse degli ultimi tempi. La narrazione si suddivide in ben 6 stagioni con un filo conduttore ben delineato, conoscere fino in fondo l’apparente vita perfetta degli studenti più ricchi di una scuola privata. Quando tre adolescenti provenienti da famiglie della classe operaia vengono ammessi in una scuola privata, le tensioni tra loro e gli studenti più ricchi creeranno delle situazioni inaspettatamente pericolose. La loro apparente vita perfetta è in realtà costellata da problemi di vario genere ed abusi di alcool e droghe. Anche in questo caso il nostro consiglio è quello di gustarvi questa serie tv spagnola di successo in occasioni differenti.

Il quarto titolo di cui parleremo oggi è Bonding (2019). Bonding è una serie tv che potremmo definire commedia drammatica che, come suggerito dal titolo, non risulta essere molto adatta a celebrare questo giorno con la vostra mamma. Tiff è una studentessa che vive a New York e conduce una doppia vita. Al suo ruolo di studentessa affianca infatti un lavoro alquanto bizzarro ovvero la dominatrice sessuale. Inaspettatamente si imbatterà in Pete, il suo migliore amico del liceo, e gli chiederà di farle da assistente.

L’ultimo titolo che analizzeremo oggi è Linee Bollenti (2022). Linee Bollenti è una serie tv molto apprezzata dal pubblico con una percentuale di utenti a cui è piaciuto lo show superiore al 90%. L’ambientazione è alquanto pittoresca, siamo infatti nella Amsterdam degli anni ’80 e la vicenda ruota attorno alla vita di una giovane studentessa. La ragazza deciderà di intraprendere una nuova carriera presso un servizio di sesso telefonico. La sua vita però verrà stravolta anche a causa del rapporto con i due fratelli proprietari della società, molto diversi tra loro.