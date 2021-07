Titans: il trailer della nuova stagione in arrivo ad agosto

Il nuovo trailer della terza stagione di “Titans” svelano Red Hood come il nuovo protettore di Gotham. Intanto, la serie tornerà questo agosto su HBO Max.

Titans: il trailer ufficiale

L’imminente terza stagione di “Titans” di DC riceve un trailer completo così come un nuovo poster che introducono nuovi personaggi e una trama contorta incentrata su Gotham. La serie tornail 12 agosto su HBO Max.

Come rivela il trailer di due minuti e il poster, l’equipaggio dei “Titans” si è trasferito a Gotham City, dove l’ex Batgirl Barbara Gordon (Savannah Welch) è ora commissaria della polizia di Gotham City. Piacevole vedere il ritorno con Dick Grayson (Brenton Thwaites), ma intanto l’arrivo della squadra a Gotham porterà a sviluppi molto più sinistri. Il filmato rivela l’introduzione live-action di Red Hood, che vedrà Curran Walters tornare nei panni di uno sconvolto Jason Todd che si occupa del proprio marchio di giustizia a Gotham City. Dalla parte dei cattivi invece, Spaventapasseri (Vincent Kartheiser) viene aggiunto al mix mentre sconta la sua pena nell’Arkham Asylum, mentre la sorella di Starfire, Blackfire, ritorna dopo che Damaris Lewis ha debuttato come personaggio nella stagione 2.

Il cast tra ritorni e nuovi arrivi

Dopo che il controverso finale della seconda stagione ha visto la prematura scomparsa di Wonder Girl, Conor Leslie torna al ruolo nella prossima terza stagione. Sebbene la sua reintroduzione possa arrivare con alcuni avvertimenti, i fan saranno felici di rivederla prima piuttosto che dopo. Nel frattempo, Jay Lycurgo si unisce al cast nei panni di Tim Drake, e sebbene non sia visto nel suo solito costume da Robin, non è improbabile che a un certo punto diventi l’assistente di Batman. La serie vede anche Anna Diop come Starfire, Teagan Croft come Raven, Ryan Potter come Beast Boy, Joshua Orpin come Superboy, Alan Ritchson come Hawk e Iain Glen come Bruce Wayne.

I primi tre episodi della terza stagione di “Titans” saranno presentati in anteprima su HBO Max il 12 agosto fino al 21 ottobre.

Francesca Reale

15/07/2021