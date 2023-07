“Titanic”: ecco una delle scene più romantiche di sempre, pura perfezione cinematografica

Titanic è un film del 1997 scritto, diretto, coprodotto e comontato da James Cameron. La pellicola è un colossal epico-romantico di carattere storico, interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose. Detiene il record di vittorie ai Premi Oscar (11, nel 1998), insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, nonché quello di candidature (14). Divenne anche il film con maggiori incassi nella storia del cinema, superando Jurassic Park di Steven Spielberg (successivamente venne superato da Avatar nel 2009).

Titanic, la trama

l transatlantico Titanic, considerato un gioiello tecnologico e il più lussuoso piroscafo da crociera mai realizzato, salpa dall’Inghilterra il 10 aprile 1912 con oltre 1500 passeggeri a bordo per il suo viaggio inaugurale. I viaggiatori sono collocati in tre classi, riflesso delle differenze sociali. Ma il destino porta ad annullare queste differenze tra Rose De Witt Bukater (rappresentante dell’alta borghesia americana, soffocata dal peso dei ruoli e dagli obblighi della società) e Jack Dawson, giovane artista libero e indipendente, passeggero di terza classe. Il film narra la tragedia del piroscafo transatlantico RMS Titanic, che ha salpato dalle sponde di Southampton il 10 Aprile 1912 con destinazione New York, una destinazione a cui non è mai giunto per una fatale collisione con un iceberg il 14 Aprile.

La famosa scena del film

Il momento in cui Jack e Rose si ritrovano sulla prua della nave non può non essere menzionato. Si tratta di una scena scontata nell’essere citata, ma imprescindibile. Il popolarissimo “Ti fidi di me” di Jack che, alle spalle di Rose, apre le braccia della ragazza facendola idealmente volare sull’oceano, in sottofondo la musica di Celine Dion. Una scena che incarna così bene il sentimento di libertà ed emozione condivisa da essere diventata un’icona. Qui di seguito la famosa scena del film.