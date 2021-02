Secondo quando riportato da Variety Netflix ha acquisito i diritti internazionali di “The Yin Yang Master”, un film che è tra i sette grandi titoli che usciranno nei cinema della Cina continentale venerdì e che competeranno per l’attenzione del pubblico durante le vacanze del capodanno lunare.

The Yin Yang Master: la versione di Guo Jingming

Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione nel resto del mondo, eccetto la Cina continentale, dalla Huayi Brothers Media (“The Eight Hundred”).

Il film fantasy è l’ adattamento cinematografico del romanzo giapponese del 2001 “Onmyoji” diretto da Li Weiran, già regista di “Love Will Tear Us Apart” e “Welcome to Shamatown”) e interpretato da Chen Kun (“Mojin: The Lost Legend”) e Zhou Xun (“Cloud Atlas”, “Painted Skin”).

Non deve essere confuso con un altro film dal titolo simile “The Yin-Yang Master: Dream of Eternity”. Uno dei titoli più ricchi, da un punto di vista di incassi, della stagione, ha guadagnato circa 75 milioni di dollari in tre settimane all’uscita, ma è stato accusato di plagio per alcune scene. L’action fantasy scritto e diretto da Guo Jingming ha debuttato in patria il giorno di Natale. Dal 5 febbraio, il film è disponibile anche sulla piattaforma streaming Netflix che ne ha acquisito i diritti per la distribuzione internazionale.

The Yin Yang Master: la versione di Li Weiran

La regia di Li è fortemente orientata verso un pubblico femminile e l’agenzia di box office Maoyan riferisce che il film ha già registrato circa 3 milioni di dollari alle prevendite dei biglietti.

Il film è stato prodotto da Chen Kuo-fu e Chang Chia-lu, che in precedenza hanno collaborato a diversi film, tra cui “Painted Skin: The Resurrection” e il franchise “Detective Dee” di Huayi.

Altri crediti chiave nel film includono: Yoshihito Akatsuka (“Viaggio in Occidente: I demoni colpiscono”, “Kill Bill”, “Seediq Bale”) come direttore artistico; Il giapponese Shigeru Umebayashi (“In the Mood for Love”, “The Grandmaster”) come compositore musicale; e Nicky Li (“Shock Wave 2”, “Wolf Warriors”) vincitore dei Golden Horse Awards all’ Hong Kong Film Awards come coreografo d’azione.

La sinossi del film

Il mondo è sull’orlo di una guerra devastante con i mostri che stanno tornando per recuperare la Scaling Stone. La vita del Maestro Yin Yang Qingming (Chen Kun) è in pericolo e lui viaggia in mondi diversi per prepararsi agli assalti imminenti. Durante il suo viaggio, Qingming scopre che la chiave di tutte le calamità risiede nella sua identità ibrida di umano e mostro.

Maria Bruna Moliterni

09/ 02/ 2021