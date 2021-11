The Witcher: in arrivo la serie animata

Il primo evento TUDUM di Netflix, primo appuntamento globale per i fan della famosa piattaforma streaming, includeva, tra le altre cose, l’annuncio di una nuova serie ‘Kids and Family’ ambientata nel mondo di “The Witcher”.

The Witcher: un nuovo progetto dalla saga di Andrzej Sapkowski

L’accoglienza all’annuncio di uno show per bambini di “The Witcher”, che non ha ancora un titolo, è stata a dir poco mista. Oggi, la showrunner Lauren S. Hissrich ha dichiarato che il nuovo progetto dedicato a bambini e famiglie sarà effettivamente realizzato come serie animata.

La conferma che il progetto per i più giovani e le famiglie prenderà corpo attraverso l’animazione esce da un colloquio di Hissrich con EW durante il quale ha anche offerto nuovi dettagli sulla serie come il fatto che essa trarrà ispirazione dalle storie tratte dai romanzi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski.

“[…] Se facciamo uno spettacolo per bambini e famiglie, sarà davvero “The Witcher?”” ha affermato Hissrich. “Come facciamo “The Witcher” senza tutto il sangue, tutta la violenza, tutta la brutalità che vediamo in quel mondo? Se rimuovi quegli strati, torni ai racconti con una buona dose di moralità. Ecco cosa sono tutti i racconti di Sapkowski. Sono favole morali, sono favole. Sono basati su un mucchio di folklore e mitologia, il tipo esatto di racconti che fanno le fiabe dei Grimm, che francamente fanno i film Disney. Quindi, si trattava di capire come possiamo prendere quelle stesse lezioni fondamentali, quegli stessi racconti, tenerli in quel mondo, ma renderli più appropriati per i bambini”.

La serie su Netflix

Come notato sopra, Netflix ha recentemente annunciato il suddetto spettacolo per bambini e famiglie, nonché la terza stagione dello show. La prima stagione di otto episodio è ora disponibile sulla piattaforma streaming così come “Making The Witcher”, uno speciale documentario, oltre al film anime “The Witcher: Nightmare of the Wolf”.

La seconda stagione della serie debutterà su Netflix il 17 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Roberta Rosella

08/11/2021