È stata pubblicata da Collider una nuova foto del cast della stagione 3 di “The Umbrella Academy”.

The Umbrella Academy: un cast tutto nuovo

È attualmente in produzione la terza stagione della serie Netflix “The Umbrella Academy”. Nonostante sia relativamente agli inizi, sono già trapelate importanti informazioni. All’inizio di gennaio è stato reso noto il cast della terza stagione che vedrà protagonisti i membri della Sparrow Academy. I nuovi attori sono: Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David. (Sarebbe negligente non menzionare anche Existential Dread Inducing Psykronium Cube, che non è umano e probabilmente non apparirà in una foto del cast in queste prime fasi.) I nuovi arrivati si uniranno ai personaggi della serie principale tranne Justin H. Min, che ha lasciato l’Umbrella Academy nel passato e ora interpreterà solo la versione di Ben della Sparrow Academy.

In posa su Twitter

Domenica, Min ha condiviso una foto di gruppo dei membri del cast della Sparrow Academy (meno il Cubo di Psykronium che induce il terrore esistenziale) sul suo Twitter. Min è stato un membro attivo del cast sui social media nelle ultime settimane. Ha seguito le prime fasi della produzione su social ed è arrivato persino ad aggiornare i fan su eventi come il primo read-through con il cast. Il post più recente di Min è un collage che mostra ogni membro della Sparrow Academy che indossa tute blu navy abbinate e posa per un selfie.

Basandosi esclusivamente su queste foto, sembra proprio che questo sia un team molto più coordinato rispetto a quello di “The Umbrella Academy”. Min ha anche sottotitolato il collage fotografico con la frase “Che i giochi abbiano inizio”, il che dovrebbe ulteriormente indicare che la Sparrow Academy è pronta ad affermare il proprio dominio sull’ Umbrella Academy, che è saltata accidentalmente nella loro timeline.

Di sicuro giungeranno aggiornamenti più avvincenti da Min e dal resto del cast di “The Umbrella Academy” man mano che il team proseguirà la produzione della terza stagione.

Maria Bruna Moliterni

01/02/2021