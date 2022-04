“The Suicide Squaid – Missione Suicida” arriva su Sky

“The Suicide Squaid – Missione Suicida”, è un’irriverente action movie basato sui personaggi DC che vede la Suicide Squad alle prese con una nuova avventura a rischio della vita. Il film arriva in prima tv su Sky Cinema Uno lunedì 25 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

L’atteso Blockbuster arriva su Sky Cinema Uno

Il film di James Gunn con Margot Robbie, Idris Elba John Cena e Viola Davis, arriva in prima tv lunedì 25 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Heroes), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

In questo irriverente blockbuster basato sui personaggi della DC, lo sceneggiatore e regista James Gunn (“Guardiani della Galassia”) guida uno strepitoso cast corale, con Margot Robbie (“Birds of Prey”, “Bombshell – La Voce dello Scandalo”), Idris Elba (“Avengers: Infinity War”), Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”, “Suicide Squad”), John Cena (Peacemaker”, “Bumblebee”), che danno vita ad una nuova avventura d’azione dei supereroi più degenerati della DC.

Il film fa parte anche della SKY CINEMA COLLECTION – HEROES, che da sabato 23 aprile a venerdì 6 maggio si accenderà su Sky Cinema Collection, con oltre 60 titoli con tutti gli eroi più amati. Tra gli altri film che appartengono all’universo DC sono da non perdere: “Wonder Woman 1984”, “Aquaman”, “Justice League” e “Shazam!”. Tra quelli appartenenti al mondo Marvel saranno disponibili “Venom: La furia di Carnage” e due capitoli dedicati al gigantesco umanoide dalla pelle verde: “Hulk” e “L’incredibile Hulk”. E ancora altri titoli come “Dredd – Il giudice dell’Apocalisse ”, “Mazinga Z – Infinity”, “Scontro tra Titani”, “Kick-Ass” e “Sucker Punch”.

“The Suicide Squaid – Missione Suicida”: la trama

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne, anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il compito di oggi è riunire una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, Re Squalo, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn.

Poi, dopo averli armati pesantemente, lasciarli cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A volerci scommettere, la puntata migliore è contro di loro – contro tutti loro.

Buona visione a tutti!

Maria Grazia Bosu