The Rock sta per diventare l’attore più pagato di sempre grazie a Prime Video

Un nuovo capitolo della storia cinematografica sta per essere scritto, e il protagonista di questa epica sfida è nient’altro che Dwayne “The Rock” Johnson. Secondo una recente segnalazione di Puck News, il celebre attore sta per raggiungere un traguardo senza precedenti. Questo al suo coinvolgimento in un nuovo film natalizio prodotto dalla piattaforma di streaming on-demand di Amazon, Prime Video.

Il film intitolato “Red One” segnerà un momento storico per The Rock, poiché gli garantirà il titolo di attore più pagato di tutti i tempi. Avrà uno stipendio sbalorditivo di ben 50 milioni di dollari. Questa cifra sorprendente rappresenterà la retribuzione più alta mai concessa a un singolo attore per un progetto cinematografico. Escludendo le quote sugli incassi e altri bonus che spesso vengono negoziati come parte dei contratti delle star di Hollywood.

Fino a oggi, il record dello stipendio più alto per un attore era detenuto da Robert Downey Jr. per il suo ruolo in “Captain America: Civil War” e da Will Smith per “King Richard”. Entrambi con un compenso di 40 milioni di dollari. Se si considerano anche le quote sugli incassi, il primato spetta a Tom Cruise. Quest’ultimo grazie alla sua percentuale sugli incassi di “Top Gun: Maverick” avrebbe guadagnato oltre 100 milioni di dollari.

La pellicola “Red One”, prevista per essere rilasciata in esclusiva su Prime Video durante il periodo natalizio, vede The Rock nel ruolo principale. Sarà affiancato da un cast stellare che include Chris Evans, Kiernan Shipka, Lucy Liu e JK Simmons, quest’ultimo nel ruolo di Babbo Natale. La trama del film è avvolta nel mistero, ma è stata descritta come una commedia d’azione natalizia destinata a rivoluzionare il genere dei film di Natale.

Con The Rock al centro del progetto e un cast di talentuosi attori, “Red One” si preannuncia come uno dei film più attesi della stagione natalizia. Prime Video sta puntando in grande su questo ambizioso progetto. L’investimento per assicurarsi la presenza di The Rock sembra essere destinato a ripagare abbondantemente, sia in termini di valore di intrattenimento che di successo commerciale.