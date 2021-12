The Pale Blue Eye: un cast di alto calibro per il film su Edgard Allan Poe

Il cast dell’imminente film “The Pale Blue Eye” di Netflix si amplia, includendo nomi come Gillian Anderson, Charlotte Gainsbourg e Robert Duvall.

The Pale Blue Eye: un film ricco di formidabili talenti

Il prossimo film di Netflix “The Pale Blue Eye”, incentrato sull’omonimo romanzo di Louis Bayard, amplia il suo cast con diversi talenti del grande schermo. Il film horror gotico è diretto da Scott Cooper (“Antlers – Spirito insaziabile”, 2021), che ha anche adattato la sceneggiatura dal romanzo.

Il cast che ha visto un ampliamento proprio in questi giorni conta attori di alto calibro come Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson, Robert Duvall, Timothy Spall, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones e Harry Lawtey.

Il lungometraggio è incentrato su una serie di omicidi compiuti nell’accademia militare a West Point nel 1830 e il protagonista è un giovane cadetto di nome Edgar Allan Poe.

Netflix ospiterà il film, prodotto da John Lesher e Tyler Thompson di Cross Creek Pictures (“Il processo ai Chicago 7”, 2020) insieme a Bale e Cooper.

La storia incentrata sull’omonimo romanzo “The Pale Blue Eye” di Louis Bayard

West Point Academy, 1830. La calma di una sera di ottobre viene sconvolta dalla scoperta del corpo di un giovane cadetto che oscilla appeso a una corda. La mattina dopo, viene alla luce un orrore ancora più grande. Qualcuno ha rimosso il cuore del morto. Augustus Landor, che ha acquisito una certa fama nei suoi anni come detective della polizia di New York, viene chiamato per indagare con discrezione. È un caso sconcertante che Landor deve perseguire in segreto, perché lo scandalo potrebbe causare danni irreparabili alla nascente istituzione. Trova l’aiuto di un alleato inaspettato: un giovane cadetto lunatico con un debole per l’alcol, due volumi di poesie a suo nome e un passato torbido che cambia da racconto a racconto. Lo strano e infestato poeta del sud per il quale Landor sviluppa un affetto paterno, si chiama Edgar Allan Poe.

Edgar Allan Poe: Harry Melling vestirà i panni del primo scrittore alienato d’America

Harry Melling, famoso per il suo ruolo nella saga di Harry Potter, è l’interprete del lugubre poeta e scrittore Edgar Allan Poe, i cui racconti e poesie oscure hanno influenzato gli scrittori per diverse generazioni, dalla sua morte avvenuta nel 1849. Le sue storie sono state nel corso del tempo raccontate in diversi adattamenti cinematografici come “Saw V” (2008) di Roger Corman ed estratto da “The Pit and the Pendulum” di Poe, e “Due occhi diabolici” (1990) diretto da George A. Romero e Dario.

Il vero Edgar Allan Poe frequentò effettivamente West Point come cadetto per alcuni mesi, prima di andare volontariamente incontro alla corte marziale per negligenza.

Eleonora De Sanctis

02/12/2021