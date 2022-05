The Orville: New Horizons svelata la data d’uscita italiana

The Walt Disney Company Italia ha annunciato la data d’uscita italiana di “The Orville: New Horizons”. La serie spaziale ideata da Seth MacFarlane sarà disponibile su Disney+ in contemporanea con l’uscita su Hulu, il prossimo 2 giugno.

Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale dell’attesa terza stagione di “The Orville: New Horizons”, e ha rivelato che la comedy sci-fi di e con Seth MacFarlane (Ted, I Griffin, American Dad) in Italia sarà disponibile dal 2 giugno, ovviamente sulla piattaforma streaming.

“Ambientata 400 anni nel futuro, “The Orville: New Horizons” vede l’equipaggio della U.S.S. Orville impegnato a navigare tra i misteri dell’universo e affrontare le complessità delle proprie relazioni interpersonali mentre prosegue la sua missione di esplorazione spaziale.

Il cast comprende Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Chad L. Coleman, Jessica Szohr e Anne Winters.

La serie è prodotta da 20th Television e da Fuzzy Door. La serie è stata creata e scritta da Seth MacFarlane. MacFarlane, Brannon Braga, David A. Goodman, Jon Cassar, Jason Clark e Howard Griffith sono i produttori esecutivi.”

Le prime due stagioni di “The Orville” hanno seguito le avventure dell’equipaggio dell’omonima navicella spaziale mentre, non solo ha intrapreso missioni attraverso innumerevoli galassie, ma ha anche imparato ad affrontare il dramma e lo stress che derivano dal vivere con altre persone a bordo di un navicella spaziale. Dopo due stagioni su Fox, la commedia di fantascienza è stata cancellata, ma il disappunto dei fan ha spinto il servizio streaming Hulu a realizzare una terza stagione. In Italia le prime due stagioni sono andate in onda su Fox, la terza arriverà su Disney+.

Nel trailer della prossima stagione della serie sembra proprio che i viaggiatori spaziali si stiano facendo strada attraverso un territorio molto pericoloso, ma in ogni caso, sembra promettere molta azione nello spazio più profondo!

Ecco il trailer ufficiale con sottotitoli in italiano: