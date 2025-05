The Odyssey: il nuovo film di Christopher Nolan tra location mozzafiato e un cast stellare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le riprese di “The Odyssey“, l’ultima opera di Christopher Nolan, stanno procedendo secondo il programma stabilito, rivelando dettagli affascinanti grazie alle parole di uno stuntman coinvolto nella produzione. Questo film, ispirato all’epica omerica, promette di essere un’esperienza cinematografica senza precedenti, con un’attenzione particolare alle location e alla narrazione visiva.

Dettagli dal set: l’esperienza di James Newman

James Newman, stuntman della produzione di Universal Pictures, ha condiviso la sua esperienza sul set durante il podcast “Action for Everyone“. Ha raccontato aneddoti interessanti riguardo alla scelta delle location, sottolineando l’approccio unico di Nolan. “I responsabili delle location trovavano una grotta e Nolan chiedeva, ‘Questa grotta va bene, qualcuno ha mai girato qui prima?’. E il tizio del posto rispondeva, ‘No’. Nolan diceva, ‘Ok, fantastico, gireremo qui. Questo è un luogo incontaminato’. Voleva essere il primo a farlo, desiderava che sembrasse che nessuno avesse mai toccato terra qui”, ha spiegato Newman. Questo desiderio di autenticità si riflette nel modo in cui ogni location è stata scelta, rendendo ogni ripresa un viaggio unico.

Un esempio di questa ricerca di originalità è il castello che rappresenta la casa di Ulisse, situato in cima a una collina, raggiungibile solo dopo un lungo cammino di circa due chilometri. Newman ha descritto le location come impervie e incontaminate, promettendo scene d’azione mozzafiato. “Non faranno mai più un film come questo. Penso che sarà l’epopea di tutte le epopee, sarà Nolan al suo meglio. Senza esclusione di colpi”, ha affermato lo stuntman, evidenziando l’impegno del regista nel creare un’opera di grande impatto visivo.

L’epica di Nolan: un viaggio attraverso l’Europa

Dopo le riprese in Sicilia, sull’Isola di Favignana, il lavoro su “The Odyssey” si sposterà in diverse location, tra cui Grecia e Irlanda, fino a luglio. Questo itinerario è in linea con il viaggio di Ulisse, che secondo la mitologia dura circa dieci anni. Newman ha rivelato che il coordinatore delle location ha presentato foto di sopralluoghi sparsi in tutta Europa, sottolineando l’ampiezza e la varietà delle ambientazioni che saranno utilizzate nel film.

Il cast di “The Odyssey” è composto da nomi di spicco del panorama cinematografico. Matt Damon interpreterà Ulisse, mentre Tom Holland vestirà i panni di Telemaco, il figlio del protagonista. Anne Hathaway è attesa nel ruolo di Penelope, e il film vedrà anche la partecipazione di Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth e Samantha Morton. La presenza di un cast così variegato promette di arricchire ulteriormente la narrazione, rendendo l’epopea di Nolan ancora più coinvolgente.

L’uscita di “The Odyssey“: un evento atteso

L’uscita di “The Odyssey” è prevista per luglio 2026, e le aspettative sono già alle stelle. I fan del regista e della mitologia classica attendono con ansia di vedere come Nolan interpreterà il poema epico di Omero, composto intorno all’VIII secolo a.C. Questo film si configura come l’opera più ambiziosa della carriera di Nolan, data la complessità e la ricchezza del materiale originale. La combinazione di un cast di alto profilo, location straordinarie e la visione artistica di Nolan potrebbe dare vita a un film che rimarrà nella storia del cinema.

Con la produzione che continua a ritmo sostenuto, “The Odyssey” si preannuncia come un’esperienza cinematografica imperdibile, capace di attrarre non solo gli appassionati di cinema, ma anche coloro che amano la letteratura classica e le storie senza tempo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!