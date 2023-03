The Marvels verrà rinviato a causa di alcuni problemi sul set, vediamo insieme di cosa si tratta

Sembra che il rinvio di The Marvels sia dovuto ad alcuni problemi nati sul set. Si farebbe riferimento ad un comportamento poco consono dell’attrice protagonista Brie Larson. Il film del Marvel Cinematic Universe avrebbe dovuto debuttare sul grande schermo a luglio di quest’anno. Da qualche settimana è uscita la notizia del suo rinvio al 10 novembre 2023. Inizialmente nessuno era a conoscenza dei motivi di questa scelta. Hanno iniziato a circolare in rete alcuni rumors che attribuirebbero la colpa di questo ritardo all’attrice protagonista.

Secondo i rumors infatti, l’attrice avrebbe tenuto un comportamento poco consono sul set di The Marvels, tale da provocare ritardi nella produzione. Questo ha conseguentemente portato i Marvel Studios a dover rimandare l’uscita del film di qualche mese. I rumors non sono stati confermati, resta infatti molto valida la voce ufficiale che ha giustificato il rinvio a causa del poco tempo a disposizione per finalizzare la post-produzione del film. Si tratterebbe di un’opzione molto accreditata, viste le recenti lamentele dei fan per gli effetti speciali del nuovo film Marvel: Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Secondo questi rumors non confermati invece, Brie Larson viene definita come “un incubo”. Le voci parlano di un continuo e ripetuto scontro verbale con Teyonah Parris, la co-star del film che indosserà i panni di Monica Rambeau. All’interno del cast vedremo anche Iman Vellani, che riprenderà il ruolo di Kamala Khan come già avvenuto in Ms. Marvel.

The Marvels sarà diretto da Nia Da Costa anche se purtroppo non siamo a conoscenza di altre informazioni riguardo al film. Attorno alla nuova produzione Marvel c’è infatti un alone di mistero riguardo la trama del film. Tutto ciò che sappiamo riguarda la presenza dei tre personaggi femminili più potenti: Captain Marvel, Kamala Khan e Monica Rambeau. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità.