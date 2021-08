The Lost City of D: si concludono ufficialmente le riprese

“The Lost City of D” segna per Sandra Bullock (per gli amici Sandy B) la sua eredità di inarrestabili romcom.

The Lost City of D: cast e trama

Channing Tatum ha rivelato in un tweet che “The Lost City of D” ha ufficialmente concluso la produzione. L’affascinante attore ha elogiato la sua co-protagonista Sandra Bullock e ha condiviso un dolce video del loro addio al cast e alla troupe. Il film è una commedia d’amore dove non manca l’azione con i due attori, che hanno un’esperienza più che sufficiente con entrambi i generi per suggerire che questo sarà un film da non perdere.

Il film è diretto da Aaron Nee e Adam Nee, con una sceneggiatura di Seth Gordon e Dana Fox. Sandra Bullock interpreta una scrittrice di romanzi rosa solitaria in un tour del libro con Tatum, la sua modella di copertina. Vengono coinvolti in un tentativo di rapimento e devono imbarcarsi in un’avventura spietata nella giungla. A completare il cast ci sono Daniel Radcliffe, Patti Harrison, Oscar Nunez, Da’Vine Joy Randolph e Brad Pitt in un piccolo ruolo.

Il video condiviso da Tatum

That’s a wrap on #LostCityOfD. I love this movie so much I don’t have words. I also don’t have words for how special Sandy Bullock is. We definitely were made in the same lab & share a brain at times. I ❤️ U girl. As U can see I’ll ride your coattails anywhere anytime forever. 🤣 pic.twitter.com/yAXAf5D4x6 — Channing Tatum (@channingtatum) August 16, 2021

Tatum ha salutato la produzione del film e assieme alla Bullock si sono lasciati andare in uno stagno artificiale, incoraggiando il resto del cast e la troupe a unirsi a loro. La didascalia del tweet conferma ciò che tutti già sappiamo riguardo Sandy B, un tesoro americano: “Inoltre non ho parole per quanto sia speciale Sandra Bullock. Siamo sicuramente stati creati nello stesso laboratorio e condividiamo un cervello a volte. Ti voglio bene ragazza. Come puoi vedere, cavalcherò le tue falde ovunque, in qualsiasi momento, per sempre. “

Nel video si prende coscienza che sia Tatum che Bullock si divertono molto sia sullo schermo che fuori. Anche senza l’aiuto della sceneggiatura e una buona illuminazione, i due hanno una chimica fantastica e grandi battute. Il film potrebbe anche rivaleggiare con alcune delle migliori commedie romantiche di Bullock come “Ricatto d’amore” e “Un amore tutto suo”.

“The Lost City of D” uscirà nei cinema il 15 aprile 2022

Francesca Reale

17/08/2021