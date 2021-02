“The Little Things” tolto da HBO Max: il motivo?

Questa settimana, “The Little Things” di Warner Bros ha debuttato ufficialmente su HBO Max. La première del 29 gennaio ha segnato l’inizio del piano di rilascio di alto profilo che Warner Bros e HBO Max hanno annunciato a dicembre 2020. Questo piano prevede che la Warner Bros rilasci la sua line-up di film per il 2021 su HBO Max e nelle sale lo stesso giorno.

Il piano di rilascio di Warner Bros – HBO Max

“The Little Things” è il primo, ma ci saranno anche film horror tra cui “Malignant”, o drammi come “Cry Macho” e altri in arrivo entro la fine del 2021.

Il film sarà disponibile per lo streaming su HBO Max fino a domenica 28 febbraio. Questa data di uscita fa parte di una finestra di rilascio di 31 giorni – la stessa finestra che “Wonder Woman 1984” aveva per la sua uscita in giornata su HBO Max alla fine del 2020.

La finestra di rilascio di 31 giorni è un’altra caratteristica standard del piano di rilascio di Warner Bros – HBO Max. Ciò significa che gli abbonati a HBO Max possono godersi queste nuove uscite della Warner Bros dalla comodità della propria casa per un mese prima che quei film, come “The Little Things”, lascino lo streamer.

È molto probabile che il film uscirà di nuovo su HBO Max ad un certo punto (come una tipica uscita di un nuovo film), ma non è chiaro per quanto tempo si dovrà aspettare per quel ritorno.

“The Little Things”: profumo di Oscar

“The Little Things” vanterà forse di un serio potere agli Oscar, con il suo dream team: Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.

Diretto e scritto da John Lee Hancock (“The Blind Side”), il film segue Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington), un vice sceriffo che lavora in una comunità rurale della California che è stato richiamato a Los Angeles. Un omicidio riporta Deke nei ranghi della sua ex squadra e indagherà a questo caso assieme all’uomo che lo ha sostituito, il detective Jim Baxter (Rami Malek).

Il caso mette alla prova Deke e Baxter in modi diversi, tirando fuori vecchi fantasmi per Deke e mettendo alla prova il coraggio di Baxter in un modo che non si sarebbe mai aspettato. Insieme, gli uomini rintracciano il possibile sospetto, Albert Sparma (Jared Leto), un individuo molto inquietante che schernisce i due mentre cercano prove. Quindi, “The Little Things” sembra essere un tortuoso thriller poliziesco che probabilmente parteciperà agli Academy Award.

Federica Contini

01/02/2021