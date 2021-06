The Eyes of Tammy Faye, Jessica Chastain e Andrew Garfield irriconoscibili

Le due star interpreteranno i celebri telepredicatori nel nuovo film biografico “The Eyes of Tammy Faye“

Chastain e Garfield telepredicatori in “The Eyes of Tammy Faye”

Jessica Chastain e Andrew Garfield sono quasi irriconoscibili nel primo sguardo a “The Eyes of Tammy Faye“. La star di Zero Dark Thirty interpreterà la famosa telepredicatrice nel prossimo film biografico e People Magazine ha condiviso le prime immagini di Chastain e Garfield nei panni di Tammy Faye e Jim Bakker.

Il film è ispirato all’omonimo documentario che mostra l’ascesa alla fama dei Bakker sulla loro rete televisiva cristiana e la caduta definitiva a causa di uno scandalo sessuale. Parlando con People Magazine, Chastain ha sottolineato quanto la sua comprensione di Bakker prima di questo fosse intrisa di ciò che sappiamo attraverso la cultura pop e non della vera storia.

Le parole di Jessica Chastain

La trasformazione della Chastain in Bakker le ha richiesto quattro ore al giorno, ma il cambiamento è inquietante. Insieme alle immagini, People Magazine ha parlato con Chastain di Bakker come figura nel nostro zeitgeist culturale e della sua storia.

“Ero così sbalordita da lei e dalla sua storia. La cosa che ho amato di più di Tammy è la sua capacità di amare. Sapeva cosa si prova a non sentirsi importante e non voleva che nessuno lo sperimentasse”. Chastain ha detto a People. Parlando della sua precedente comprensione di Bakker e di ciò che aveva imparato su di lei nei suoi dieci anni di ricerche sulla donna ha aggiunto: “Ecco una donna di cui ho avuto un’idea a causa di quello che dicevano di lei. Anche la cosa del mascara che le colava sul viso. Non c’è una sola foto di lei con il mascara che le colava sul viso nella realtà.” Chastain ha continuato, “Ma la gente la trasformava sempre in un clown e la puniva per gli errori di suo marito, di cui nel corso della storia le donne sono state vittime. , espiando i peccati degli uomini”.

Il film uscirà nelle sale il 17 settembre. Di seguito altre immagini di “The Eyes of Tammy Faye“.

Luca Francesconi

03/06/2021