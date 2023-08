The Diplomat 2: stop alle riprese a causa degli scioperi a Hollywood

Dopo il successo travolgente della prima stagione di The Diplomat, Netflix aveva pianificato di iniziare le riprese della tanto attesa seconda stagione a ritmo serrato. Tuttavia, i piani si sono scontrati con una battuta d’arresto inaspettata a causa di uno sciopero che sta scuotendo l’industria dello spettacolo a Hollywood.

Le immagini dal set mostrano chiaramente che le riprese del secondo capitolo erano già in corso il 3 giugno del 2023, un fatto sorprendente considerando che era passato appena qualche mese dalla pubblicazione degli ultimi episodi della prima stagione. Questo rappresenta un raro scenario di rinnovo automatico per una nuova serie TV, testimoniando il grande entusiasmo e la fiducia della piattaforma di streaming nella qualità del prodotto.

Nonostante il luogo delle riprese sia il Regno Unito, dove le regole relative agli scioperi degli attori potrebbero variare leggermente, un portavoce di Netflix ha confermato che il lavoro su The Diplomat è stato momentaneamente sospeso. Questa decisione è stata presa in seguito ai problemi che l’industria dello spettacolo sta affrontando e che stanno influenzando anche il processo di produzione.

Non c’è dubbio che Netflix, con il suo impegno e la sua determinazione, farà tutto il possibile per risolvere rapidamente la situazione e far ripartire le riprese al più presto. Tuttavia, la situazione attuale è al di fuori del controllo diretto dell’azienda e dipende dalla risoluzione degli ostacoli che stanno attualmente rallentando l’industria dell’intrattenimento.

Il successo della serie e l’anticipazione che circonda la sua seconda stagione sono segni incoraggianti che spingono Netflix a cercare soluzioni per superare questa interruzione temporanea. Mentre i fan aspettano con trepidazione l’annuncio ufficiale sulla ripresa delle riprese, l’industria dello spettacolo è chiamata a riflettere sulle sfide e le dinamiche che stanno influenzando la produzione di contenuti amati dal pubblico di tutto il mondo.