The Crown: piace o non piace alla famiglia reale?

La quarta stagione di “The Crown” è arrivata su Netflix e i fan della serie non possono smettere di parlarne. Il personaggio che colpisce in particolare i fan è la principessa Diana, interpretata da Emma Corrin. Gli addetti ai lavori hanno dichiarato che la famiglia reale non è una fan dello show soprattutto per come viene interpretato il matrimonio del principe Carlo con Diana. Ne ha parlato Corrin in una recente intervista a Tamron Hall.

Insider reali dicono che alla famiglia non piace “The Crown”

Il Times riporta che i reali presumibilmente non amano le rappresentazioni in “The Crown”, specialmente nella trama che coinvolge Diana, il principe Carlo, e Camilla, duchessa di Cornovaglia.

“È il ritratto più crudele, ingiusto e orribile di quasi tutti loro”, ha detto il biografo della Royal Penny Junor al Times, riferendosi alle scene in cui Lord Mountbatten disse a Carlo che la famiglia non approvava la sua relazione con Camilla. Ha inoltre aggiunto che lo sceneggiatore Peter Morgan ha “inventato cose per realizzare drammi costosi e molto ricchi”.

Qualcuno vicino a Carlo ha anche affermato a The Mail on Sunday che la serie “trascina [lo spettatore] in cose accadute in tempi molto difficili 25 o 30 anni fa senza pensare ai sentimenti di nessuno”. La fonte ha anche affermato che la serie era “storicamente imprecisa” e l’ha definita “trolling con un budget hollywoodiano”.

Le parole di Emma Corrin

“È difficile”, ha affermato Emma Corrin sulle presunte reazioni della famiglia reale, “Penso che tutti in “The Crown” cerchiamo sempre di ricordare chi siamo, la serie in cui ci troviamo è romanzata in larga misura, ovviamente ha le sue radici nella realtà e in qualche fatto, ma le sceneggiature di Peter Morgan sono opere di fantasia”.

“Allo stesso tempo, capisco che la gente potrebbe arrabbiarsi perché questa è storia”, ha continuato Corrin. “Anche con Diana, sai, è ancora molto fresco. Quindi capisco davvero se le persone potrebbero essere arrabbiate, ma ovviamente vogliamo ricordare costantemente che ci avviciniamo a queste persone come a personaggi, ed è per questo che è un lavoro così gioioso perché Peter scrive personaggi così ricchi e complessi e come interprete è una tale gioia”.

Che potrebbero pensare il principe Harry e il principe William?

Alla Corrin è stato chiesto specificamente cosa potrebbero pensare il principe Harry e il principe William.

“Come gran parte del resto del cast di “The Crown” – ha spiegato – “Preferirei non pensarci. C’è ancora così tanto dolore in tutto ciò che circonda Diana e non riesco a immaginare come sia per loro. Penso che se scegliessero di guardarlo, spero davvero che capiscano”.

17/11/2020