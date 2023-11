The Crown: 6 curiosità che non vi aspettavate sulla serie

The Crown, la celebre serie televisiva britannica prodotta da Netflix, ha debuttato nel 2016 e ha catturato l’attenzione di spettatori di tutto il mondo. La serie è stata creata da Peter Morgan e si concentra sulla storia della regina Elisabetta II del Regno Unito, ripercorrendo gli eventi più significativi del suo regno, dalla sua ascesa al trono nel 1952 fino ai giorni nostri. Ad oggi, lo show è uno dei più amati e non sono poche le curiosità che negli anni si sono scoperte a riguardo: eccone alcune.

1. La Regina Elisabetta II era una grande fan dello show

Come affermato dalla stessa Regina Elisabetta II, lei era una vera fan dello show. In un’intervista di qualche anno fa, la Regina aveva affermato di essersi interessata alla serie e di aver visto molti episodi, anche in compagnia di membri della sua famiglia. Elisabetta non ha voluto esprimersi molto a riguardo ma ha affermato di aver veramente apprezzato The Crown e di sostenere questa produzione.

2. The Crown è una delle serie più costose di sempre

Ogni episodio di The Crown ha richiesto, più o meno, 22 giorni per essere girato e all’incirca 5 milioni di budget per ogni episodio. Vi basterà questo per capire che parliamo di una delle produzioni più costose di sempre. Nel 2020, secondo alcune informazioni, il budget per The Crown era stato di 250 milioni di dollari: un aspetto che ha reso la serie estremamente costosa rispetto alle altre. Tuttavia, non ci sorprende poi molto visto le location in cui ogni episodio è stato girato o l’accuratezza con cui i costumisti hanno ricreato nei dettagli i costumi per i personaggi.

3. L’attrice Foy ha dovuto indossare un corsetto mentre filmava nella prima stagione

Nel 2016, l’attrice Foy ha affermato di aver dovuto indossare il corsetto durante molte delle riprese della prima stagione della serie. Questo perchè l’attrice era incinta ed era, come da lei affermato, cinque taglie più grande della sua normale taglia. Cosa che però l’allontanava dalla somiglianza con il suo personaggio. Nonostante Foy non amasse il corsetto, l’attrice ha affermato che l’ha aiutata molto, soprattutto a stare dritta per tutto il resto delle riprese, anche nella seconda stagione.

4. In The Crown ci sono volute settimane per creare una replica perfetta del vestito della Regina Elisabetta

Come abbiamo già detto in precedenza, uno dei motivi per cui il budget di The Crown è così alto è sicuramente l’accuratezza con cui i vestiti di scena sono stati ricreati. Tra questi spicca sicuramente il vestito da sposa della Regina Elisabetta, indossato dall’attrice Foy nella prima stagione della serie. La stoffa, i ricami e i piccoli dettagli hanno richiesto moltissima cura e attenzione al costumista Michele Clapton che ha affermato di aver impiegato più di qualche settimana per realizzarlo perfettamente uguale all’originale.

5. Il creatore, Peter Morgan, voleva fermarsi alla stagione 5 della serie

Secondo alcune informazioni, il regista di The Crown, Peter Morgan, si sarebbe inizialmente voluto fermare alla quinta stagione della serie. O almeno, questo era quello che pensava nel 2014, quando lo show venne annunciato per la prima volta. Peter Morgan pensava che la quinta stagione fosse un punto perfetto per concludere la serie, non tirando troppo per le lunghe le cose. Ma, nel corso della produzione, anche il creatore ha cambiato idea e nel 2020 venne annunciato che The Crown sarebbe andata avanti fino alla sesta stagione. Questo perchè, secondo Morgan, la trama era troppa per essere contenuta solo nella quinta stagione e ne richiedeva necessariamente una successiva.

6. Ci potrebbe essere un prequel su The Crown

Alcune informazioni trapelate nel 2020 hanno fatto sapere che Netflix e Left Bank Pictures stavano parlando riguardo ad un prequel della serie. Non si sa molto a riguardo e i rumors non sono stati molti, o molto dettagliati, si ritiene però che il prequel possa iniziare con la morte della Regina Vittoria nel 1901 e possa finire con il matrimonio della regina Elisabetta II nel 1947. Inoltre, la serie potrebbe coprire altri re che governarono in quel periodo come Edorardo VII, Giorgio V, Edoardo VIII e Giorgio VI.