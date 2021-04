The Conjuring: Per ordine del diavolo, ecco il trailer del nuovo capitolo

Il terzo film della saga di “The Conjuring” arriverà in streaming il prossimo 4 giugno

The Conjuring e il ritorno dei coniugi Warren

Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga) sono tornati per salvare bambini posseduti e combattere demoni mortali. Il primo trailer di “The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo”, pubblicato giovedì, ci anticipa quello che vedremo nel nuovo capitolo della saga, che uscirà nei cinema e HBO Max quest’estate.

Come suggerisce il titolo, il film è basato sul famoso caso “Il diavolo me l’ha fatto fare”, in cui i Warren erano davvero coinvolti. Senza spoilerare molti dettagli, il trailer ci presenta alcuni dei principali attori, tra cui David Glatzel, che apparentemente era posseduto da uno spirito demoniaco. Il trailer ci lascia intravedere molti jump scares e momenti di tensione, ma il più inquietante è un assaggio di un esorcismo che gli appassionati di storie di fantasmi potrebbero riconoscere come il calvario più straziante dell’intero caso.

“The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo” sarà il primo film della serie a non essere diretto da James Wan. Invece, a subentrare è Michael Chaves, che ha diretto “La Llorona – Le Lacrime Del Male”. Wan rimane in veste di produttore del film. David Leslie Johnson-McGoldrick, che ha anche lavorato alla sceneggiatura di “The Conjuring 2″ e con Wan sia in “Aquaman” che in “Aquaman 2“, ha scritto la sceneggiatura del terzo capitolo.

La pellicola uscirà nelle sale e su HBO Max il 4 giugno.

Di seguito il trailer italiano:

Luca Francesconi

22/04/2021