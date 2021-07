The Chair: il primo trailer della prossima serie comica targata Netflix

“The Chair” la nuova serie comica di Netflix in streaming dal 20 agosto e sarà composta da sei episodi.

The Chair: Netflix presenta Sandra Oh nelle vesti di un insegnante

Dopo il culmine con “Killing Eve”, la vincitrice del Golden Globe Sandra Oh sta tornando al college. Netflix ha rilasciato il primo trailer completo per la loro prossima serie “The Chair”. L’attrice vestirà i panni di un professore universitario di inglese improvvisamente costretto a diventare presidente del suo dipartimento. Ambientato nella Pembroke University, “The Chair” segue Ji-Yoon Kim (Oh) mentre affronta una serie unica di sfide, essendo non solo la prima donna a presiedere un dipartimento dell’università, ma anche una delle poche persone di colore nel personale.

The Chair è interpretato anche da Nana Mensah, David Morse e Ron Crawford. Daniel Gray Longino dirige tutti e sei gli episodi della serie, con sceneggiature co-scritte da Amanda Peet (che funge anche da showrunner) e Annie Wyman. Oh, Longino e Peet sono produttori esecutivi, insieme a David Benioff, Bernadette Caulfield e D.B. Weiss.

Trailer e Trama della serie

il trailer si presenta con un “Oh!”, una nuova traccia della virale band teen punk The Linda Lindas, seguito del loro successo virale, “Racist, Sexist Boy”. La canzone mette in risalto la commedia disordinata che è la vita di Ji-Yoon, poiché uno scandalo costringe il suo predecessore a lasciare il ruolo e lei a prenderne il posto.

Ji-Yoon non solo sta affrontando il compito di placare i suoi colleghi membri del consiglio di amministrazione e professori (interpretati da Holland Taylor e Bob Balaban,), ma sta anche cercando di controllare la crescita di sua figlia (Everly Carganilla) e affrontando i suoi sentimenti per il professore il cui scandalo è stata responsabile della sua nomina a presidente (Jay Duplass). Il trailer mette in evidenza anche le vite di un certo numero di studenti di Pembroke, incluso uno che sembra interessato al professor Dobson di Duplass tanto quanto Ji-Yoon, con suo grande dispiacere.

Tutti e sei gli episodi di “The Chair” saranno disponibili su Netflix il 20 agosto.

Francesca Reale

22/07/2021