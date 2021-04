The Borrowers: in lavorazione in reboot del film

“The Borrowers” il reboot è in fase di progettazione e potrebbe essere diretto da Conrad Vernon.

The Borrowers: un cult degli anni ’90

Ispirato alla serie di libri scritti da Mary Norton e uscito nel 1997, “The Borrowers” è sulla via del ritorno. Infatti, secondo film è in lavorazione. La nuova interpretazione dell’opera di Norton è stata realizzata da Patrick Burleigh, impegnato per “Peter Rabbit 2: Un Birbante in Fuga”, mentre è in trattativa per la direzione del film Conrad Vernon, meglio conosciuto per aver girato “Sausage Party”, “Madagascar 3: Ricercati in Europa” e “Shrek 2”.

Il film originale “The Borrowers” è un cult per coloro che l’hanno visto. Un film piccolo, ma comunque eccentrico che sfrutta al massimo le sue premesse: una famiglia di minuscole persone che vivono nei muri e nel pavimento di una casa inglese. La pellicola originale ha ricevuto recensioni positive, in particolare per la sua ingegnosa capacità di ottenere il giusto accostamento tra attori rimpiccioliti e quelli grandi senza fare troppo affidamento agli effetti speciali. Il risultato è puro divertimento, ricco di peripezie e imbrogli. La versione del 1997 vedeva tra i protagonisti John Goodman, Jim Broadbent, Hugh Laurie e un giovane Tom Felton, quindi si spera che il cast del reboot sarà altrettanto ricco.

La scommessa sul nuovo film

Scegliere Conrad Vernon come regista sembra una mossa intelligente da parte di Universal e Working Title, dal momento che il suo background nell’animazione e nei film per bambini sembra più adatto a questo progetto. Il regista è anche impegnato nel prossimo film della “Famiglia Addams”. Patrick Burleigh, invece, è uno scrittore emergente con molti progetti in fase di sviluppo, tra cui un film di ping-pong sui famigerati Campionati mondiali di tennis da tavolo del 1971 che hanno visto testa a testa Cina e Stati Uniti.

The Borrowers è una storia affascinante che merita una seconda occasione e sembra che le premesse siano buone, ad iniziare dal team creativo dietro al progetto. I reboots di questa natura sono spesso incostanti, poiché l’umorismo accattivante ma senza senso dietro i film per bambini degli anni ’90 a volte non funziona bene per il pubblico moderno. Speriamo che “The Borrowers” sia uno dei film che mantenga il fascino del suo predecessore. Fino ad ora non ci sono informazioni sul casting o sulla sua distribuzione.

Francesca Reale

28/04/2021