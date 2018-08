“The Big Bang Theory”: la dodicesima e ultima stagione

Nel 2019 a andrà in onda negli Stati Uniti la dodicesima stagione della popolare serie “The Big Bang Theory” sarà l’ultima stagione della serie nerd più popolare di sempre.

“The Big Bang Theory”: un finale esplosivo

L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato congiunto della Warner Bros., la casa di produzione, CBS , il canale nella quale viene trasmessa, e l’ideatore Chuck Lorre: “Siamo eternamente grati ai nostri fan per il loro sostegno”.

Con queste parole si annuncia ufficialmente la conclusione della serie tv “The Big Bang Theory”. Penny, Sheldon Leonard e tutta la banda, ci lasceranno a maggio 2019, con la messa in onda negli Usa dell’ultima puntata della dodicesima stagione, che debutterà in televisione il 24 settembre 2018.

“The Big Bang Theory” approda per la prima volta in TV nel 2007 e fu subito un successo. Negli anni della sua messa in onda non solo ha conquistato il pubblico sia americano che italiano che da allora l’anno premiata con ascolti record e un amore incredibile verso i peculiari protagonisti. In 11 anni di messa in onda, la popolare serie tv ha ottenuto moltissimi riconoscimenti tra cui: 52 nomination agli Emmy, conquistandone 10, oltre alle 7 candidature ai Golden Globe.

La serie, ultimamente, ha dato vita anche allo spinoff “Young Sheldon“, dedicato all’infanzia del personaggio interpretato dall’attore Jim Parsons, la guest star della serie.

“The Big Bang Theory”: l’evoluzione della serie nerd

“The Big Bang Theory” oggi non è più una sit-com ad uso e consumo del pubblico nerd. Dopo 12 stagioni e 279 episodi, l’evoluzione della serie è dei suoi ironici personaggi è evidente a chiunque. Oggi nonostante lo spietato sarcasmo e la pungente ironia che come sempre la fanno da padroni, “The Big Bang Theory” è diventata una serie più matura, più sfaccettata, capace di accettare il tempo che passa, capace di affrontare tematiche adulte.

I personaggi, pur rimanendo fedeli a loro stessi, si evolvono, compiono scelte, accettano le responsabilità dal il matrimonio alla nascita dei loro figli e puntano ad una stabilità in campo professionale, come succede ad esempio alla bella Penny (Kaley Cuoco).

Da semplice cameriera e vicina di casa della coppia Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons), la Cuoco entra a far parte della vita dei due nerd e con loro scopre lati del suo carattere che lei stessa non pensava di avere, passando da una comune bella ragazza a una vera e propria donna alla fine della 11 stagione.

Chiara Broglietti

23/08/2018