The Batman: riprese concluse e nuovi particolari

Matt Reeves ha rivelato che si sono appena concluse le riprese di “The Batman” con Robert Pattinson protagonista nei panni dell’uomo pipistrello.

The Batman: tra anticipazioni a riprese concluse

Le riprese di “The Batman” si sono finalmente concluse e ad annunciarlo questa settimana è proprio il regista Matt Reeves su Twitter. Notizia rassicurante per i fan, poiché le riprese hanno subito numerosi ritardi e tra questi anche quello relativo alla positività al COVID-19 di Robert Pattinson, a settembre 2020.

A film concluso, avremo sicuramente una sorpresa da parte della DC . Una prima anticipazione per i fan è avvenuta nel 2020 durante il DC FanDome event. Nel corso di questo evento, Matt Reeves ha condiviso con il pubblico un primo trailer del film con le riprese girate fino a quel momento. Allo stesso tempo, si sono scoperte le carte per quanto riguarda gli interpreti principali di “The Batman”: Zoe Kravits (Catwoman), Paul Dano (L’Enigmista) e Colin Farrell (Pinguino). Se gli attori sono noti, poco si sa invece della trama. La storia su questa nuova avventura rimane ancora oscura.

L’uomo pipistrello investigatore

“The Batman” è sicuramente uno dei film più attesi della DC Movie. Per coloro che masticano poco il personaggio e la sua storia, è stato creato appositamente uno spinoff per la tv sulla Rogue Family. La Rogue Family rappresenta l’ampia lista dei criminali che Batman ha affrontato durante gli anni. Perciò, se non sappiamo nulla del nuovo film, dobbiamo sapere tutto sui cattivi da combattere.

Ci sono tanti nemici famosi in questo film. Storicamente, mettere assieme tanti criminali in una singola storia non ha riscosso grande successo. Ma “The Batman” è un mondo a parte. Qui, Bruce Wayne li affronta uno ad uno. Come rivelato da Reeves durante il DC FanDome, in questa nuova versione vedremo un Batman mai “conosciuto” quello di un detective.

Gotham City è una grande città, con una varietà di personaggi importanti che la popolano. Ma, a una cosa non eravamo ancora abituati, ad un Bruce Wayne nei panni di un talentuoso detective. Il più delle volte abbiamo visto Alfred Pennyworth il braccio destro di Batman nei panni dell’ispettore. Ora tutto si capovolge. Matt Reeves quindi promette di portarci sugli schermi un nuovo Batman. I fans non aspettano altro e cresce l’ansia per l’uscita del film, prevista nel 2021, ma slittata al 4 marzo del 2022.

Francesca Reale

15/03/2021