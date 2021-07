The Addams Family 2: la famiglia inquietante e stravagante che si diverte in vacanza

“The Addams Family 2” si mostra con le immagini dei personaggi pronti ad andare in spiaggia. Questo accade quando la casa si trasforma in un museo e allora è meglio andare in spiaggia.

Gli Addams vanno in vacanza

Una nuova serie di poster dei personaggi di “The Addams Family 2” rivela che l’intera famiglia è pronta a lavorare sull’abbronzatura andando in vacanza. Dopo il successo a sorpresa del primo film (203 milioni di dollari al botteghino con un budget di 24 milioni di dollari), il sequel condurrà la famiglia in un viaggio avventuroso in spiaggia questo ottobre.

Ciascuno dei nuovi poster dei personaggi si concentra su uno degli Addams che si diverte in vacanza: Gomez (Javon ‘Wanna’ Walton) che indossa una ghirlanda, zio Fester (Nick Kroll) in costume da bagno, Morticia (Charlize Theron) che si gode un drink inquietante in una noce di cocco, Pugsley (Javon ‘Wanna’ Walton) con un candelotto di dinamite infilato in un boccaglio, Mercoledì (Chloë Grace Moretz) con un simpatico polpo sulla spalla, Nonna (C) pronta a scattare foto con una macchina fotografica, Lurch con un cuscino per il collo, Cousin It (Snoop Dogg) ha indossato occhiali da sole e un cappello da turista e, infine, Thing si è avvicinato a una bambola hawaiana.

Greg Tiernan e Conrad Vernon tornano a dirigere La famiglia Addams , producendo anche il film con Danielle Sterling e Alison O’Brien. “The Addams Family 2” è prodotta da Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman, Cassidy Lange, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth.

La sinossi ufficiale di “The Addams Family 2”

“La famiglia spettrale preferita di tutti è tornata nel sequel della commedia animata, “The Addams Family 2 “. In questo nuovissimo film troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stiano crescendo, saltando le cene di famiglia e totalmente consumati dal “tempo delle urla”. Per recuperare il loro legame, decidono di stipare Wednesday, Pugsley, zio Fester e l’equipaggio nel loro camper infestato e partire per un’ultima miserabile vacanza in famiglia. La loro avventura in tutta l’America li porta fuori dal loro elemento e in esilaranti scontri con il loro iconico cugino, It, così come molti nuovi personaggi stravaganti. Che cosa potrebbe andare storto?”

“The Addams Family 2” uscirà nei cinema questo 1 ottobre, dando il via a un cupo mese di Halloween. Per vedere gli altri poster dei personaggi vi rimandiamo al sito di Collider

Francesca Reale

06/07/2021