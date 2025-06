Temptation Island 2025: Affondamento di una barca e nuove emozioni in Calabria

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova edizione di Temptation Island, attesa per l’estate 2025, ha già catturato l’attenzione del pubblico con un evento inaspettato. A pochi giorni dall’inizio delle riprese, una barca a vela della produzione è affondata davanti alla nuova location calabrese, creando un’atmosfera di grande attesa e curiosità. Questo incidente ha segnato l’inizio di una stagione che promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena.

L’incidente della barca a vela

Il 4 giugno, un bialbero di lusso, parte della produzione di Temptation Island, ha affondato mentre si dirigeva verso il Calandrusa Beach & Nature Resort, situato a Guardavalle Marina. L’imbarcazione, appena partita dal porto di Roccella Jonica, ha urtato un relitto sommerso, già segnalato nelle carte nautiche, ma evidentemente ignorato. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra i membri dell’equipaggio, ma l’incidente ha suscitato incredulità tra i bagnanti presenti, alcuni dei quali hanno ripreso la scena con i loro smartphone.

La Guardia Costiera è intervenuta prontamente per gestire la situazione, ma il danno subito dalla barca di lusso è stato significativo. Sebbene la produzione abbia minimizzato l’accaduto parlando di danni solo materiali, è probabile che il costo per riparare l’imbarcazione sarà elevato, considerando il valore di un yacht di questo tipo.

Temptation Island si trasferisce in Calabria

Dopo undici edizioni trascorse tra le bellezze della Sardegna, Temptation Island ha deciso di cambiare location per il 2025. Il resort Is Morus Relais, che ha ospitato il programma per anni, è stato venduto a un imprenditore turco, costringendo la produzione a cercare un nuovo palcoscenico. La scelta è ricaduta sul Calandrusa Resort, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Questa nuova location promette di offrire un’atmosfera fresca e coinvolgente, con il mare calabrese che farà da sfondo alle storie d’amore e ai conflitti tra le coppie.

Il Calandrusa Resort è pronto a diventare il nuovo centro delle emozioni estive, dove le coppie dovranno affrontare tentazioni e prove di fedeltà. Con il cambio di location, la produzione spera di portare una ventata di novità e di attrarre un pubblico sempre più vasto.

La formula del programma rimane invariata

Nonostante il cambiamento di scenario, la formula di Temptation Island rimane la stessa. Anche quest’anno, sette coppie non sposate, senza figli, si metteranno alla prova in un contesto di tentazioni e falò infuocati. Le registrazioni sono iniziate il 3 giugno e il programma andrà in onda per sei puntate, ogni giovedì sera a partire dal 3 luglio.

Filippo Bisciglia, conduttore storico del programma, promette emozioni forti e momenti di grande intensità. Quest’anno, ha rivelato di essere particolarmente coinvolto emotivamente, affermando che non riusciva a parlare durante alcune riprese. Gli spettatori sono avvisati: è consigliato portare fazzoletti, non solo per le lacrime delle coppie, ma anche per le reazioni del conduttore.

Rumors sul cast e le aspettative

Sebbene il cast ufficiale non sia stato ancora confermato, i rumors iniziano a circolare. Tra i nomi che si fanno più frequentemente, spiccano quelli di Amal Kamal come tentatrice e di volti noti del trono over, come Giuseppe e Rosanna. Inoltre, si parla della coppia Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, la cui partecipazione potrebbe aggiungere ulteriore pepe alla stagione.

Se anche solo una parte di queste indiscrezioni si rivelasse vera, l’estate 2025 si preannuncia rovente, non solo per le temperature calabresi, ma anche per le dinamiche tra le coppie e le tentazioni che dovranno affrontare. Con un mix di emozioni, conflitti e colpi di scena, Temptation Island si prepara a conquistare nuovamente il pubblico italiano.

