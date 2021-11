Tante le novità nello Store di Nexo+ a novembre 2021

A novembre 2021 tante novità nello Store Nexo+, documentari inediti, dall’atteso “Il migliore – Marco Pantani”, a “Simone Cristicchi – Happynext – Alla ricerca della felicità, senza dimenticare “Climbing Iran”.

Si parte con “Climbing Iran”

Dal 05 novembre sarà disponibile “Climbing Iran” di Francesca Borghetti, la storia di Nasim, la nota free climber, che per raggiungere i suoi traguardi sportivi ha dovuto combattere anche con le barriere culturali del suo paese. Ora, a 38 anni, la numero uno in Iran e una delle più note atlete iraniane al mondo, rivendica il diritto, per sé e per altre ragazze come lei, di poter fare sport, senza discriminazioni e ostacoli socio-culturali.

Dal 11 novembre farà il suo ingresso, in esclusiva, il documentario inedito di Andrea Cocchi, “Simone Cristicchi – Happynext – Alla ricerca della felicità”. Il cantautore e teatrante Simone Cristicchi, partendo da una sua riflessione personale sul tema della felicità, si sposta in diverse località italiane per indagare sul significato del termine, venendo a contatto con persone di ogni ambito. Un road movie che mostra che il viaggio sia più importante della destinazione. ‘HappyNext. Alla ricerca della felicità’ è anche un libro edito da La nave di Teseo.

Tra le novità Nexo+ a novembre 2021: Richard Gere voce narrante in “Earth Emergency”

Dal 19 novembre un altro documentario inedito in esclusiva, “Earth Emergency” di Jamie Lang, con la voce narrante di Richard Gere. Con grafiche accattivanti, filmati mozzafiato, interviste a importanti scienziati del clima e il supporto di Greta Thunberg, il Dalai Lama e Jane Fonda, questo film esamina come l’attività umana stia innescando pericolosi cicli di riscaldamento che stanno spingendo il clima a un punto di non ritorno. Ma spiega anche cosa dobbiamo fare per fermarli. Il riscaldamento ha messo in moto i “feedback loops” naturali che stanno aumentando le temperature ancora di più. La domanda urgente è: ci stiamo avvicinando a un punto di non ritorno, che condurrà a una Terra inabitabile o abbiamo la visione e la volontà di rallentarli, fermarli e invertirli?

“Ezio Bosso – Le cose che restano” e “Il migliore – Marco Pantani”

Dal 22 novembre, sempre in esclusiva, il documentario di Giorgio Verdelli, “Ezio Bosso – Le cose che restano” di Giorgio Verdelli, che porta sullo schermo la carriera e la singolare vita di Ezio Bosso (1971-2020). Un alternarsi di parole e musica che ci definiscono l’artista, nelle sue tante sfaccettature, anche quelle più intime.

Dal 30 novembre, in esclusiva, “Venezia – Infinita avanguardia”, di Michele Mally, un documentario su Venezia, il suo immenso patrimonio artistico e culturale, le aspettative per il futuro.

Sempre il 30 un’altra esclusiva, l’atteso “Il migliore – Marco Pantani”, di Paolo Santolini, che mostra con tenerezza l’avventura umana e sportiva dell’uomo Pantani. Santolini non si avventura nell’ennesima investigazione sulle ombre che ne avvolgono la scomparsa, ed evita il tributo incondizionato, proponendo piuttosto un racconto empatico, che ci restituisce il grande sportivo.

Maria Grazia Bosu