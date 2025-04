Tania Zamparo: La lotta contro i disturbi alimentari e il percorso verso la guarigione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Tania Zamparo, Miss Italia 2000, ha recentemente condiviso la sua esperienza personale riguardo ai disturbi alimentari, un tema spesso trascurato ma di grande rilevanza. La sua storia, raccontata durante l’intervista a “La volta buona” condotta da Caterina Balivo, mette in luce le difficoltà che anche le persone apparentemente fortunate possono affrontare. Attraverso la sua testimonianza, Zamparo spera di sensibilizzare e supportare chi si trova in situazioni simili.

La battaglia con i disturbi alimentari

La storia di Tania Zamparo inizia quando era solo una teenager, tra i quindici e i sedici anni, prima della sua vittoria a Miss Italia. In quel periodo, la giovane si trovava a dover affrontare i cambiamenti tipici dell’adolescenza, ma non riusciva a riconoscersi nel proprio corpo. “Ero sempre stata molto magra, ma con l’adolescenza avevo iniziato a prendere qualche forma”, ha spiegato. Questo cambiamento fisico ha innescato in lei un’ossessione per il peso, portandola a seguire diete estreme e a sviluppare disturbi alimentari.

Zamparo ha raccontato di come la sua vita fosse diventata un inferno. “Calcolavo le calorie di tutto ciò che mangiavo e arrivai a pesare solo 48 chili, per un’altezza di 180 centimetri”, ha rivelato. La situazione era diventata insostenibile: la fatica era tale che non riusciva neppure a salire le scale dopo la scuola. La sua concentrazione era compromessa, e la stanchezza la accompagnava costantemente, rendendo difficile anche il semplice atto di studiare.

Il percorso verso la guarigione

Riflettendo su quel periodo difficile, Tania Zamparo ha sottolineato come la sua voglia di guarire sia stata fondamentale. “Ho capito che dovevo affrontare il problema e ammettere di avere bisogno di aiuto”, ha affermato. Questo processo di auto-riflessione è stato cruciale per la sua crescita personale. La Zamparo ha riconosciuto che le risposte ai suoi dilemmi erano già dentro di lei. “Ero una perfezionista e non mi accettavo mai, trovando sempre difetti in me stessa”, ha spiegato.

La sua testimonianza evidenzia l’importanza di avere il supporto giusto. “Se avessi trovato qualcuno che mi avesse aiutato prima, forse sarei riuscita a superare le difficoltà più rapidamente”, ha aggiunto. La sua esperienza è stata caratterizzata da alti e bassi, oscillando tra periodi di anoressia e abbuffate. Tuttavia, con il tempo e un lavoro interiore profondo, Tania ha iniziato a volersi bene, a cercare la felicità e a costruire la persona che desiderava essere.

Condivisione della propria storia

Oggi, Tania Zamparo si sente pronta a parlare della sua esperienza senza timore. Dopo aver superato i disturbi alimentari, ha impiegato tempo per affrontare serenamente il tema in pubblico. La sua partecipazione a “La volta buona” rappresenta un passo importante per lei, non solo come atto di condivisione, ma anche come tentativo di aiutare chi sta vivendo situazioni simili. La sua storia è un messaggio di speranza e resilienza, dimostrando che è possibile uscire da momenti bui e ritrovare un rapporto sano con il cibo e con se stessi.

