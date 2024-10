Tale e Quale Show conquista il venerdì televisivo: ascolti in crescita per la Rai

Il venerdì sera del 4 ottobre ha registrato un notevole successo per il programma di Rai Uno, Tale e Quale Show. Condotto da Carlo Conti, il talent show dedicato alle imitazioni ha trionfato nel panorama televisivo, raggiungendo un pubblico di oltre 3 milioni di telespettatori. Confrontando i dati con le settimane precedenti, la trasmissione ha dimostrato una crescita costante. In un panorama televisivo competitivo, Mediaset ha comunque ottenuto ascolti promettenti con la serie Endless Love.

Ascolti di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show ha avuto un ottimo riscontro durante la serata di venerdì 4 ottobre, con 3.147.000 spettatori sintonizzati, per uno share del 20.6%. Questo risultato rappresenta un incremento rispetto alla settimana precedente, confermando il programma come uno dei più apprezzati del venerdì sera. Il format, noto per le sue imitazioni di celebrità della musica, continua a catturare l’interesse di un ampio pubblico, grazie alla bravura dei concorrenti e alla carismatica conduzione di Carlo Conti.

La competizione per l’attenzione del pubblico rimane elevata, con Mediaset che ha anche registrato un incremento per Endless Love, la serie turca. Questo show ha attratto 2.269.000 spettatori, con uno share del 14%. Sebbene Tale e Quale Show abbia dominato la serata, anche gli ascolti di Mediaset mostrano segni di crescita, suggerendo un mercato televisivo in fermento.

Risultati delle altre reti

Analizzando ulteriormente la serata di venerdì, è interessante notare i risultati di altre reti. Italia1 ha trasmesso “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare”, intrattenendo 959.000 telespettatori, corrispondenti a un share del 6%. Rete4 ha invece presentato “Quarto Grado”, che ha attratto 1.151.000 spettatori con un share dell’8.4%. La7 ha messo in onda “Propaganda Live”, che ha registrato 845.000 spettatori e uno share del 6.5%.

Non da ultimo, il Nove ha visto una nuova puntata di “Fratelli di Crozza” attrarre 1.061.000 spettatori, superando la soglia del milione e ottenendo uno share del 5.9%. Questo dimostra che anche canali minori riescono a guadagnare una fetta di pubblico significativa, mantenendo un’offerta diversificata di intrattenimento.

Ascolti nel preserale e access prime time

Nella fascia preserale, Rai Uno ha continuato a primeggiare. “Cinque Minuti” di Bruno Vespa ha registrato un ascolto di 4.204.000 spettatori, rappresentando il 22.3% di share. A seguire, “Affari Tuoi” con Stefano De Martino ha toccato il picco di 5.155.000 spettatori, raggiungendo un eccellente 26.4%. Questi numeri sottolineano il forte divario con “Striscia la Notizia” di Canale 5, che è rimasto ancorato a 2.599.000 spettatori e 13.3% di share, evidenziando un trend di crescita per Rai.

Le altre reti hanno visto “Otto e Mezzo” su La7 con 1.664.000 spettatori, pari all’8.5% di share. Nel mentre, il programma “Chissà chi è” condotto da Amadeus sul Nove non ha funzionato come sperato, fermandosi a 512.000 spettatori e 2.6%. Questi dati evidenziano le dinamiche competitive della televisione italiana, dove Rai Uno sembrerebbe avere un vantaggio ben definito.

Ascolti del pomeriggio

Durante il pomeriggio, la programmazione di Rai Uno ha continuato a mostrare numeri solidi. Il programma “La Volta Buona” di Caterina Balivo ha interessato 1.399.000 spettatori nella prima parte e 1.516.000 nella seconda, sebbene queste cifre rivelino un leggero incremento rispetto al giorno precedente, non rappresentano un successo boom. Il drama “Il Paradiso delle Signore” ha intrattenuto 1.580.000 spettatori , mentre “La Vita in Diretta” condotto da Alberto Matano ha raggiunto 1.503.000 telespettatori nella prima parte e 1.863.000 nella seconda, risultando il programma più visto rispetto a “Pomeriggio Cinque” di Canale 5.

Mediaset ha rincarato la dose con le sue soap opera di successo: “Beautiful” ha totalizzato 2.174.000 spettatori , mentre “Endless Love” ha collezionato 2.270.000 utenti . “Uomini e Donne” ha continuato a riscuotere successo, con 2.401.000 spettatori , mentre “Amici” ha registrato 1.521.000 utenti . Infine, “Pomeriggio Cinque” ha ottenuto 1.236.000 utenti nella prima parte e 1.239.000 nella seconda, mostrando un’interessante corsa a chiudere la giornata televisiva con numeri significativi.

L’analisi degli ascolti del 4 ottobre evidenzia un bilancio positivo per Rai Uno e un crescente interesse del pubblico per le produzioni in onda su Mediaset, lasciando presagire una continua competizione agguerrita tra i principali attori della televisione italiana.