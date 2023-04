“Super Mario Bros – Il Film”: Scene post-credits e anticipazioni sul futuro del franchise

Il tanto atteso film d’animazione “Super Mario Bros – Il Film” è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche il 5 aprile 2023, suscitando grande curiosità ed entusiasmo tra i fan del celebre videogioco su cui è basato.

Una domanda che molti si pongono è se il film ha scene post-credits, e quanti ne sono presenti. In questo articolo, forniremo informazioni spoiler-free a riguardo, in modo da permettere ai lettori di godersi il film senza anticipazioni indesiderate sul finale.

Una nuova avventura nel Regno dei Funghi

La trama del film ruota attorno alle avventure di Mario e Luigi nel Regno dei Funghi. Mentre Luigi cade nelle grinfie del perfido Bowser, Mario dovrà unire le forze con nuovi alleati per salvare il suo amico di vecchia data dal Re dei Koopa.

Con un cast di celebrità che presta la voce ai personaggi, il film è pieno di easter egg che renderanno felici i fan di Nintendo.

Le scene post-credits

Ma veniamo alla domanda che molti si pongono: ci sono scene post-credits in “Super Mario Bros – Il Film”? La risposta è sì, il film dispone di due scene durante i titoli di coda. La prima è in realtà una mid-credit, che si collega a una scena precedente del film. La seconda, invece, è prevista alla fine dei titoli di coda, quindi sarà necessario aspettare fino alla fine per scoprire di cosa si tratta.

Senza svelare dettagli specifici sul contenuto delle scene post-credits, possiamo dire che la seconda scena suggerisce la direzione che potrebbe prendere il franchise di Super Mario Bros in futuro.

Potrebbe fornire indizi sulle intenzioni degli studi di animazione Illumination Entertainment per il futuro della saga. Pertanto, sarà interessante per i fan rimanere seduti fino alla fine dei titoli di coda per scoprire cosa potrebbe riservare il futuro per i personaggi di Super Mario Bros.