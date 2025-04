Sunday Rose Kidman-Urban: la figlia di Nicole Kidman conquista il mondo della moda con un nuovo look

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La giovane Sunday Rose Kidman-Urban, figlia della celebre attrice Nicole Kidman, sta rapidamente emergendo nel panorama della moda. Con un cambiamento di stile e un nuovo nome, Sunday si sta facendo notare per la sua bellezza e determinazione. A soli 16 anni, ha già intrapreso un percorso che la porta a calcare le passerelle più prestigiose, attirando l’attenzione di esperti del settore e appassionati di moda.

La trasformazione di Sunday: dal biondo al rosso fiammante

La metamorfosi di Sunday Rose ha avuto inizio con un cambiamento radicale del suo look. Abbandonando il biondo miele che l’aveva sempre associata alla madre, ha scelto di tornare alle radici con un audace rosso intenso. Questo colore, che ha caratterizzato i look iconici di Nicole Kidman negli anni ’80 e ’90, rappresenta un omaggio al passato, ma anche una dichiarazione di indipendenza. La nuova chioma di Sunday ha fatto la sua prima apparizione nel numero 52 di Pop Magazine, dove ha posato per un servizio fotografico dai toni retro e vibranti. La giovane modella ha condiviso la sua gioia su Instagram, esprimendo gratitudine per l’opportunità di far parte di questo progetto.

Il suo look, completato da un vestito bordeaux, ha messo in risalto la sua bellezza naturale e il nuovo colore di capelli, che brillava sotto la luce del giorno. La scelta di un abito semplice ma elegante per i festeggiamenti pasquali in famiglia ha dimostrato la sua capacità di abbinare stile e autenticità, elementi che la caratterizzano sempre di più.

In aggiunta al cambiamento di look, Sunday ha deciso di semplificare il suo nome, presentandosi come Sunday Rose sui social media. Questa scelta segue una tendenza tra le giovani celebrità, che cercano di affermare la propria identità al di là del peso dei cognomi famosi. Un gesto che segna un passo verso la costruzione di una carriera personale, pur mantenendo un legame con le proprie radici.

L’esordio di Sunday sulle passerelle: il debutto con Miu Miu

Il debutto ufficiale di Sunday nel mondo della moda è avvenuto in un contesto di grande prestigio: la Paris Fashion Week dell’ottobre 2024. La giovane ha sfilato per Miu Miu, attirando l’attenzione della celebre direttrice creativa Miuccia Prada, che ha fortemente voluto includerla nel suo show. Nonostante le iniziali riserve di Nicole Kidman, Miuccia ha visto in Sunday un potenziale straordinario, sottolineando l’importanza di tale opportunità per la giovane.

Nicole ha raccontato a The Hollywood Reporter che la decisione di Sunday di intraprendere questa carriera è stata una scelta personale. La madre ha espresso la sua preoccupazione iniziale, ma ha anche riconosciuto il talento e la determinazione della figlia. L’incontro tra Sunday e Miuccia Prada ha rappresentato un momento cruciale, non solo per la carriera della giovane, ma anche per il suo sviluppo personale.

La vita di Sunday tra moda e routine familiare

Nonostante il successo crescente, la famiglia Kidman-Urban mantiene un approccio equilibrato alla vita di Sunday. Keith Urban, padre della giovane e noto musicista, ha parlato dell’importanza di una routine scolastica solida. In un’intervista a People, ha sottolineato come sia fondamentale per la giovane artista mantenere un equilibrio tra impegni scolastici e professionali. Crescere in una famiglia di celebrità presenta sfide uniche, ma i genitori sono determinati a garantire che Sunday possa vivere un’infanzia normale, nonostante le pressioni del mondo della moda.

Sunday ha già dimostrato di avere una comprensione profonda della complessità del settore. Dopo il suo debutto a Parigi, ha collaborato con W Magazine e ha partecipato alla campagna di Miu Miu di gennaio. Un gesto significativo è arrivato da Bella Cruise, la sorellastra maggiore, che ha commentato affettuosamente una foto di Sunday sui social, evidenziando il legame familiare in una casa ricca di personalità e storie diverse.

La giovane modella sta quindi tracciando un percorso tutto suo, con un occhio al passato e uno al futuro, mentre continua a conquistare il mondo della moda con il suo stile unico e la sua personalità affascinante.

