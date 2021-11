Sull’isola di Bergman: presentato in anteprima al Torino Film Festival 2021

Sarà presentato al Torino Film Festival 2021 “Sull’isola di Bergman”, diretto dalla regista e sceneggiatrice francese Mia Hansen-Løve. La pellicola è stata premiata al Festival di Berlino nel 2016 con l’Orso d’Argento per il Miglior Regista con la pellicola “Le cose che verranno”.

Sull’isola di Bergman: una commedia raffinata

Dopo essere stato accolto calorosamente all’ultimo Festival di Cannes, “Sull’isola di Bergman” approda in anteprima italiana al Torino Film Festival, nella sezione Surprise dedicata al cinema francese, e nei cinema dal 7 dicembre grazie a Teodora Film.

“Sull’isola di Bergman” è una commedia raffinata interpretata da Tim Roth, Vicky Krieps e Mia Wasikowska, ambientata sull’isola di Fårö, molto cara a Igmar Bergman.

Apprezzato dalla critica internazionale il film è stato definito da Variety “Un seducente gioco cinefilo, un racconto appassionato e avvincente” e da IndiWire “Un film raro e prezioso, un gioiello che commuove fino a spezzare il cuore”.

La storia

Chris e Tony, una coppia di registi e sceneggiatori, vivono un rapporto un po’ sbiadito. Si amano ancora profondamente, pur non avendo più una grande passione che li muove. Sono genitori di una figlia e dirigono film. Lui si occupa di storie di fantasmi, lei di amori impossibili.

Alla ricerca della giusta ispirazione per realizzare nuovi lavori, i due decidono di passare l’estate sull’isola di Fårö, in cui il regista svedese Ingmar Bergman ha vissuto ed è morto nel 2007. Il luogo è molto frequentato dai turisti, amanti dei lavori del regista e la coppia ha la fortuna di dormire proprio nell’abitazione del cineasta, nel letto in cui è stato girato “Scene da un matrimonio”.

Chris e Tony passano le loro giornate tra proiezioni, scrittura, escursioni e scoperta dei luoghi vissuti da Bergman.

L’isola si rivela per i due un luogo quasi magico, in cui realtà e finzione sembrano sovrapporsi e confondersi.

Roberta Rosella

16/11/2021