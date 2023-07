Sulle ali della musica: la vera storia di Antonia Brico

“Sulle Ali della Musica” è il film biografico che racconta la vera storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un’orchestra sinfonica e ad affermarsi a livello internazionale. Il lungometraggio, diretto da Maria Peters e con Christanne de Bruijn nel ruolo di Antonia, andata in onda il primo luglio su Rai 1 in prima serata. Scopriamo insieme la trama, il cast e la vita della protagonista.

Antonia Brico: una donna alla conquista della direzione d’orchestra

Antonia Brico è stata una direttrice d’orchestra olandese-americana. Nata ad Amsterdam nel 1902, emigrò negli Stati Uniti con la sua famiglia all’età di sette anni. Fin da piccola mostrò un grande talento musicale e studiò pianoforte e composizione a New York. Successivamente decise di dedicarsi alla direzione d’orchestra e nel 1930 si trasferì a Berlino per studiare con i famosi direttori d’orchestra Karl Muck e Fritz Zweig.

Nel corso della carriera, Antonia Brico affrontò la discriminazione e l’ostilità di alcuni colleghi e critici che non accettavano una donna nel ruolo di direttore d’orchestra. Tuttavia, nel 1934, divenne la prima donna a dirigere la New York Philharmonic Orchestra. Nonostante il suo talento e la sua perseveranza, Brico lottò per ottenere riconoscimento e opportunità paritarie nel campo della direzione d’orchestra.

Il film biografico: Sulle Ali della Musica

Sulle Ali della Musica, diretto da Maria Peters. La pellicola è stata prodotta nel 2018 e ha come protagonista Christanne de Bruijn, nel ruolo di Antonia.

La trama del film segue Antonia, una bambina olandese che arriva in America con i suoi genitori all’inizio del ‘900. Sin da piccola, Antonia sogna di diventare direttrice d’orchestra, ma nessuno sembra prenderla sul serio a causa del mondo conservatore e maschilista in cui vive.

Nonostante ciò, Antonia decide di sfidare tutto e tutti per provare a essere ammessa alla Berlin Philharmonic Orchestra ed inseguire così il suo sogno. Tuttavia, con il profilarsi all’orizzonte dell’amore della sua vita, sarà chiamata a dure scelte.

Il Cast de “Sulle Ali della Musica”

Oltre a Christanne de Bruijn, nel cast di Sulle Ali della Musica troviamo anche Benjamin Wainwright nel ruolo dell’amore della vita di Antonia, Frank Thomsen, e Scott Turner Schofield nei panni di Robin Jones. Annet Malherbe e Raymond Thiry interpretano i genitori di Antonia, mentre Gijs Scholten van Aschat e Richard Sammel sono rispettivamente Willem Mengelberg e Karl Muck, i direttori d’orchestra che Antonia ha avuto come insegnanti.

Sulle Ali della Musica è un film biografico che racconta la vera storia di Antonia Brico, una donna che ha fatto la storia della musica. La pellicola, diretta da Maria Peters e con Christanne de Bruijn nel ruolo di Antonia, ha conquistato il pubblico in prima serata su Rai 1 il primo Luglio.