Su Raiplay un film da non perdere che mescola storia, natura, passione e utopia

Se cercate un film da vedere stasera su Raiplay c’è una pellicola italiana particolarmente emozionante che mescola amore e utopia. Capri-Revolution di Mario Martone è un film corale la cui potenza consiste nel percorso di emancipazione di una giovane capace di ribellarsi a una visione patriarcale della donna. Il tutto ambientato – a inizio Novecento – in un luogo di struggente bellezza quale è l’isola di Capri.

La trama di Capri Revolution

Siamo nel 1914, l’Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei ha trovato sull’isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell’arte. Ma l’isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia (Marianna Fontana). Il film narra l’incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu (Reinout Scholten van Aschat) e il giovane medico del paese (Antonio Folletto).

E narra di un’isola unica al mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque del Mediterraneo che all’inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque sentisse la spinta dell’utopia e coltivasse ideali di libertà, come i russi che, esuli a Capri, si preparavano alla rivoluzione.

Amore, passione civile e utopia in un mix emozionante

Con Capri-Revolution – presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2018 – Mario Marton (Morte di un matematico napoletano, L’amore molesto, Nostalgia) conclude la sua trilogia sulla storia d’Italia dopo Noi credevamo e Il giovane favoloso. Scritto da Martone con Ippolita di Majo, il film si ispira alla reale esperienza della comune del pittore Diefenbach a Capri all’inizio del XX secolo.

Il film visibile su Raiplay, particolarmente affascinante e coinvolgente dal punto di vista visivo, mescola amore, passione civile e utopia in un mix in grado di catturare il cuore dello spettatore. Anche la natura, nella sua commovente bellezza, è protagonista del film, messa in relazione con i personaggi del dramma. Un film da riscoprire!

