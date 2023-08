Su RaiPlay c’è una serie tv poliziesca intrigante e popolare, da vedere o rivedere

Se ami i gialli e vuoi vedere o rivedere una serie che ha fatto la storia della televisione italiana, in streaming c’è tutto ciò che cerchi. Su RaiPlay, ad esempio, c’è una serie tv poliziesca e romantica insieme tratta da un romanzo di successo che è diventata molto popolare. Stiamo parlando de Il Commissario Ricciardi, diventato un cult dopo appena due stagioni.

Su RaiPlay una serie tv poliziesca molto popolare

Il Commissario Ricciardi, diretto dai registi Gianpaolo Tescari e Alessandro D’Alatri, ha come protagonista un commissario della squadra mobile di Napoli, Ricciardi, particolarmente bravo. Ha però una dote che lo rende unico: è in grado di sentire le voci delle persone morte in modo violento e ne percepisce i pensieri.

La fiction, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, è ambientata in una Napoli degli anni ’30 in pieno regime fascista. Gli episodi della serie vedono il commissario alle prese con sempre nuovi casi di omicidio ed anche con trame amorose da sbrogliare.

Il commissario Ricciardi è interpretato da Lino Guanciale, che lo rende particolarmente affascinante e sfuggente. Con lui un cast composto da attori quali Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Peppe Servillo, Fabrizia Sacchi, Giovanni Allocca, Marco Palvetti, Adriano Falivene.

La trama della serie Il Commissario Ricciardi

La Napoli degli anni Trenta, in pieno regime fascista, fa da sfondo a diversi casi di omicidio. Il commissario della squadra mobile Ricciardi, insieme ai colleghi Maione e Modo, rispettivamente brigadiere e medico legale, indagherà per risalire ai colpevoli.

Il commissario, oltre all’intuito notevole, possiede un dono unico che è anche una condanna sul piano personale: vedere i morti assassinati. Con loro Ricciardi parla e loro si confidano, aiutandolo nella ricerca della verità.

Ricciardi è anche un uomo affascinante, capace anche di attirare l’universo femminile con la sua aria fredda e sfuggente. In particolate, nella seconda stagione il commissario sarà oggetto dell’interesse di una ricca dama che lo tormenterà in tanti modi. E dovrà vedersela con Enrica, che dopo aver respinto ha scelto di dedicarsi a un altro.

