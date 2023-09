Su RaiPlay c’è una pellicola d’autore italiana ispirata a una vicenda drammatica della nostra storia recente

Cerchi un film che faccia riflettere sull’attualità, tratto da una storia vera? Su RaiPlay c’è una pellicola d’autore italiana su una vicenda drammatica che mescola storia pubblica recente e storia privata. Si intitola Il buco in testa e ha come protagonista una donna che non dimenticherai facilmente.

Il buco in testa, diretto da Antonio Capuano (Vito e gli altri, Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, I vesuviani, Luna Rossa e Achille Tarallo), è un film del 2020. È stato presentato fuori concorso alla 38ª edizione del Torino Film Festival.

“Il buco in testa” di Antonio Capuano con Teresa Saponangelo è disponibile da oggi in TVOD su Sky, Amazon, Google Play, Chili e Rakuten.#Ilbucointesta #AntonioCapuano #TeresaSaponangelo #CinemaItaliano pic.twitter.com/cmr1STtBVr — Minerva Pictures (@MinervaPictures) May 13, 2022

La storia raccontata, ambientata a Torre del Greco, si ispira all’uccisione del vicebrigadiere Antonio Custra, assassinato a Milano negli anni di piombo nel corso degli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. L’uomo lasciò la moglie incinta di una bambina che è al centro della narrazione filmica di Capuano.

Protagonista del film è l’attrice Teresa Saponangelo, che ha già interpretato diversi ruoli per il regista napoletano e che ricordiamo anche in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Con questa interpretazione, l’attrice pugliese ha vinto nel 2021 il Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista. Nel cast del film anche Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Vincenza Modica, Gea Martire.

La trama del film Il buco in testa

Maria Serra vive vicino al mare, in provincia di Napoli. Ha un lavoro precario, nessuna storia d’amore, una madre praticamente muta. Quarant’anni prima, un militante dell’estrema sinistra ha ucciso suo padre, vicebrigadiere di polizia poco più che ventenne, nel corso di una manifestazione politica. Maria è nata due mesi dopo.

Il Nastro d’argento 2021 per la miglior attrice protagonista va a Teresa SAPONANGELO per IL BUCO IN TESTA #nastridargento pic.twitter.com/dOGc7XuX9A — Nastri d’Argento (@nastridargento) June 22, 2021

Un giorno viene a sapere che l’omicida del padre ha un nome, un volto, un lavoro. Ha scontato la sua pena e vive a Milano. “Adesso so chi odiare”, pensa Maria. Si tinge i capelli e prende un treno veloce per andare a Milano. Ha con sé una pistola.

