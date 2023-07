Su Raiplay c’è una commedia musicale che celebra Napoli, la sua bellezza e le sue contraddizioni

Cerchi un musical e ami i film ambientati in Italia? Su RaiPlay c’è una sorprendente commedia musicale dedicata a Napoli e alla sua gente. Si intitola Ammore e malavita e ti farà innamorare della vera anima della città partenopea.

Su RaiPlay una commedia musicale di amore e crimine

Ammore e malavita, diretto da Antonio e Marco Manetti, è una dichiarazione d’amore a Napoli e al suo popolo. Il film, uscito nel 2017, è ambientato tra le strade di questa città unica ed affascinante celebrando al meglio la napoletanità.

Protagonisti della storia raccontata sono i bravissimi Serena Rossi e Giampaolo Morelli, splendidamente affiancati da Carlo Buccirosso e Claudia Gerini. Serena Rossi veste i panni di Fatima che rende al meglio con la sua energia e il suo talento. Morelli interpreta Ciro, personaggio introverso e malinconico. Insieme, attraverso la musica e le canzoni, danno voce ai sentimenti e alle emozioni.

Una storia di amore e crimine che celebra Napoli per intero, con tutta la sua bellezza ma anche tutte le sue ambiguità e contraddizioni. Musica e canzoni raccontano una vicenda che affonda le radici nella tradizione popolare partenopea arricchendola di una modernità imprevista.

La trama del film Ammore e malavita

Napoli. Ciro (Giampaolo Morelli) è un temuto killer di camorra. Insieme a Rosario (Raiz) è una delle due “tigri” al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso), “o’ re do pesce”, e della sua temibile moglie, donna Maria (Claudia Gerini). Fatima (Serena Rossi) è una giovane infermiera. Due mondi in apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo. Una notte Fatima si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato.

A Ciro viene dato l’incarico di sbarazzarsi di quella testimone. Ma le cose non vanno come previsto. I due si riconoscono e riscoprono l’amore mai dimenticato della loro adolescenza. Per Ciro c’è una sola soluzione: tradire don Vincenzo e donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere. Nessuno può fermare l’amore. Inizia così una lotta senza quartiere tra i vicoli di Napoli e il mare del golfo.

Guarda il trailer