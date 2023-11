Su RaiPlay c’è una commedia italiana leggera e delicata sul rispetto della diversità

Ti piacciono i film a sfondo sociale in grado di far riflettere e sorridere nello stesso tempo? Su RaiPlay c’è una commedia italiana leggera e delicata dedicata al rispetto della diversità. Si intitola Solo cose belle e alterna momenti divertenti a momenti drammatici.

Su RaiPlay una commedia italiana leggera e delicata

Solo cose belle è una pellicola del 2018, il film d’esordio del regista Kristian Gianfreda. È dedicata all’attenzione per gli altri e al rispetto della diversità e parte dall’esperienza dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi nel 1968. La Comunità è un’associazione diffusa su tutto il territorio nazionale e internazionale, nota per il suo impegno a favore degli ultimi e degli emarginati.

Il film rappresenta la ricchezza di questo mondo e ne coglie gli aspetti più interessanti e attuali. È proprio per questo che i ruoli delle persone con disabilità sono interpretati da persone realmente disabili. Una commedia dal tono leggero, che diverte emozionando, in cui si affrontano con delicatezza e rispetto temi difficili e attuali come l’accoglienza di migranti, carcerati, disabili, vittime di tratta.

Protagonista del film è un’attrice esordiente, Idamaria Recati, poi nella serie televisiva Fosca Innocenti. Insieme a lei Luigi Navarra, Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi, Barbara Abbondanza.

La pellicola è stata presentata il 7 dicembre 2018 in visione straordinaria al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui il Festival di Brooklyn per la miglior colonna sonora, lo Shangai Film Festival, il Festival di Calcutta e il Rome Indipendent Film Festival.

La trama del film Solo cose belle

Il film racconta la storia di Benedetta, sedicenne figlia del sindaco, e del suo incontro con una bizzarra casa famiglia, appena arrivata nel suo paese dell’entroterra riminese. La casa famiglia, rumorosa e stravagante, conta un papà e una mamma, un immigrato, una ex-prostituta e sua figlia piccola, un ragazzo in pena alternativa, due ragazzi con gravi disabilità e un figlio naturale.

È proprio Benedetta – anche attraverso la sua storia d’amore con Kevin, uno dei ragazzi della casa – a guidarci in questo mondo ai margini, in cui tutti sembrano sbagliati o difettosi, ma in realtà sono solo davvero umani.

Guarda il trailer