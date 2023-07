Su RaiPlay c’è una commedia italiana, divertente ma capace di far riflettere

Vuoi passare una serata leggera davanti al piccolo schermo ma che ti faccia anche riflettere? Su RaiPlay c’è il film che fa per te, una commedia italiana divertente e profonda al tempo stesso. Si tratta di Lasciati andare, una pellicola del 2017 ambientata a Roma.

Su RaiPlay una commedia italiana divertente e profonda

Diretto da Francesco Amato, Lasciati andare è un film che affronta temi come i rapporti umani, il perdono e l’accettazione di sé. Il cast è di tutto rispetto e comprende Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Giacomo Poretti e Luca Marinelli.

La pellicola ha ricevuto diversi riconoscimenti come il Nastro d’argento per la migliore attrice non protagonista ottenuto da Carla Signoris e la candidatura per la migliore commedia per il regista Francesco Amato. Il film è stato candidato per il miglior attore protagonista, interpretato da Toni Servillo, sia ai Nastri d’argento che ai Ciak d’oro.

Francesco Amato è un apprezzato documentarista e regista di corti Dopo Ma che ci faccio qui e Cosimo e Nicole (miglior film italiano alla Festa del Cinema di Roma) torna dietro alla macchina da presa con la prima commedia interpretata da Toni Servillo. Un film che non delude le attese e racconta la storia di Elia, uno psicanalista ebreo.

La trama del film Lasciati andare

Elia (Toni Servillo) è un analista ebreo di mezza che tiene tutti a distanza di sicurezza, persino la sua ex moglie Giovanna (Carla Signoris) vive nell’appartamento di fronte e con cui continua a condividere il bucato e qualche serata al teatro dell’Opera. Un’esistenza avara d’emozioni, che Elia sublima mangiando dolci di nascosto, finché un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra.

Ed è così che si imbatte in Claudia (Veronica Echegui), una personal trainer buffa ed eccentrica, con il culto del corpo ma molto meno della mente, nessun timore reverenziale e una grande capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro.

